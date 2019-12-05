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TEB Cetelem ve BNP Paribas Leasing’ten güç birliği

TEB Cetelem ve BNP Paribas Leasing, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak çözümler sunmaya başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Bu yeni yaratılan sinerjiyle birlikte TEB Cetelem’in ticari müşterilerine sunduğu avantajlı kredi çözümlerine BNP Paribas Leasing ortaklığı ile finansal kiralama seçeneği de eklendi.

Taşıt kredisi alanında uzman TEB Cetelem, Türkiye’nin seçkin otomobil markaları ile kurduğu iş ortaklıkları ile bireysel ve tüzel müşterilere sıfır ve ikinci el otomobiller ve motosikletler için taşıt kredisi; “satış noktasından hizmet” iş modeli ile müşterilere araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkânı ve kolaylığı sunuyor. BNP Paribas Leasing ile başlattığı finansal kiralama seçeneği ile ticari müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik operasyonel kolaylık sağlanması, ödeme planlarının nakit akışına uygun şekilde belirlenmesi, 60 aya kadar vade imkanı, müşterinin finansman ihtiyacına “anahtar teslim hizmet” sunulabilmesi gibi avantajlar sunuluyor. Bu iş ortaklığı kapsamında ilk adım da Groupe PSA bünyesindeki Peugeot, Citroën, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında bu markaların ticari müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için atıldı.

Profesyonel kullanım amaçlı ekipmanların leasingi (finansal kiralama) konusunda uzman BNP Paribas Leasing ise, finansal kiralama çözümlerini TEB Cetelem ortaklığı ile sunmaya başladı.

TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, global bir şirket olmanın da avantajlarını kullanarak, TEB-BNP Paribas iştirak şirketleri arasında sinerji oluşturarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmanın önemine dikkat çekti. Bu kapsamda PSA Finans ile 2014 yılından itibaren sürdürdükleri başarılı iş ortaklıklarına ticari müşterilere yönelik BNP Paribas Leasing ile finansal kiralama seçeneğini de ekleyerek yeni finansman seçenekleri sunmaktan memnun olduklarını belirtti.

BNPP Leasing Genel Müdürü Kağan Yaşa da, finansal kiralama ile ilgili uzmanlıklarını ve satıcı finansmanı konusundaki tecrübelerini dijital alandaki gelişmiş altyapılarıyla, TEB Cetelem işbirliği ile başarılı bir şekilde yürüteceklerine inandıklarını belirtti.

Bugün 13:11 TSİ - Ekonomi

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