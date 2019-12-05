2020 SGK Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Uzun süre sigortalı olarak çalışmanın karşılığı olarak emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, alacakları emekli maaşı ve tazminatları hakkında büyük bir merak içindedir.

Emekli maaşı hesaplaması yapılırken hizmet süresi ve prim ödemelerine göre farklı tür oranlar ortaya çıkar. Benzer şekilde kişinin çalıştığı süre boyunca bulunduğu derece, kademe, kıdem yılı ve hizmet süreleri sigortalının emekli maaşının hesaplanmasında temel belirleyici unsurlar olmaktadır. Hesaplama işlemleri sırasında farklı değişkenlerin dikkate alınması her vatandaşın farklı emekli maaşı almasına neden olmaktadır. Bu nedenle aynı iş kolu ve sigorta türünde faaliyet gösteren kişiler bile farklı unsurlara bağlı olarak emekli maaşları değişiklik gösterecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4/A, 4/B veya 4/C kapsamında çalıştığı kurumda prim ödemesi gerçekleştiren kişiler, eski adıyla SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olabilirler.

Emekli olmak için kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde sayılan tüm şartların sağlanması gerekmektedir. Özellikle sigortalı çalışma süresi, prim şartı ve yaş şartlarının tamamlanması emekli olmanın en temel şartları arasında gösterilmektedir. Düzenli olarak prim ödemesi gerçekleştiren herkes, çalışmaların karşılığı olarak bağlı olduğu sigorta türünde emekli olabilir.

Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birçok işlemin elektronik ortama aktarılmasının ardından kısa süre içinde gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu e – SGK uygulaması üzerinden, Aylık hesap ve Emekli Maaşı Hesaplama sayfası aracılığıyla maaş hesaplaması gerçekleştirilebilir.

E – devlet sistemi ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmetlerini internet üzerine aktarmasının ardından vatandaşların birçok işlemi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirmesi sağlanmıştır. SGK emekli maaşı hesaplama işlemleri için:

· T.C. kimlik numarası,

· SSK sicil numarası,

· Baba adı,

· Nüfus ili,

· Doğum tarihi.

Bilgileri gerekmektedir. Söz konusu bilgileri eksiksiz biçimde girdikten sonra sol alt köşede bulunan ‘’Sorgula’’ butonunu seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Hesaplama işleminin ardından emeklilik ile ilgili birçok bilgi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilmektedir.

Güncel Emekli Maaşları Ne Kadar? (En Düşük ve En Yüksek)

Her yıl enflasyon ve toplu sözleşmelere göre yapılan zamlara göre emekli maaşları sürekli değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamalarında dikkate alınan temel kriterler arasında; unvan, derece, kademe, prim, hizmet süresi vb. yer almaktadır. Buna göre güncel olarak belirlenen en düşük ve en yüksek emekli maaşları:

· 2000 yılı öncesi en düşük SSK emekli maaşı: 983 TL

· En düşük Bağ Kur emekli maaşı: 1.690 TL

· En düşük memur emekli maaşı: 2.522 TL

Olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılması beklenen emekli maaşı zamlarının ardından bu oranlar değişiklik gösterecektir. Mevcut oranlara göre en yüksek memur emekli maaşı ise 9.088 TL ile müsteşar emeklileri olmuştur. Emekli maaşı oranları kişinin sigorta geçmişine ve hizmet özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.