Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:21 TSİ- Belediye G: Bugün 16:25 TSİ

Çankaya'da ‘Acil Yarım Hattı’ protokolü imzalandı

Çankaya Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında şiddet mağdurlarına destek vermek amacıyla, Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “ Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını kınamakla hiç kimse yüreğini soğutamaz. Bu konuda önleyici tedbirler aldığımız zaman yüreğimiz soğur. Bugün imzaladığımız protokolle çok daha işlevsel ve nitelikli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetlere öncelik veren Çankaya Belediyesi “Acil Yardım Hattı Protokolü imzaladı. 

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Toplantı Salonu’nda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imza altına alınan Acil Yardım Protokolü ile şiddete, istismara maruz kalanlar hukuki ve psikolojik destek alacak.

“KINAMAK YETMEZ”

Kadın cinayetlerini çocuk istismarlarını kınamakla yetinilemeyeceğini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını kınamakla hiç kimse yüreğini soğutamaz. Bu konuda önleyici tedbirler aldığımız zaman yüreğimiz soğur. Bugün imzaladığımız protokolle çok daha işlevsel ve nitelikli hizmetler verebilmeyi amaçlıyoruz. Belediyemizin koruyucu ve önleyici sosyal destek hizmetlerinde bölgesel önceliklerini belirleyerek, şiddet ve istismar vakalarının gerçekleşmeden önlenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, ‘Acil Yardım Hattı Protokolünün Avrupa ödüllü olduğunu belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e protokol işbirliği için teşekkür etti. 

ACİL YARDIM TALEBİ HERKESE AÇIK

Protokol kapsamında, şiddet ve istismarla mücadelede hukuki, psikolojik destek ve danışmanlık ihtiyacı duyan herkes 0(212) 656 96 96 – 0(549) 656 96 96 numaralı telefonları aramaları halinde, sosyal destek uzmanlarına yönlendirilecek.

Hangi bölgelerde ne oranda vaka yaşandığının da istatistiki veriler haline getirileceği protokol ile koruyucu, önleyici hizmetler geliştirebilecek. 

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Haluk Ballı en iyi antrenör seçildi mask
Haluk Ballı en iyi antrenör seçildi
MPS hastası Koçer, “Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum” mask
MPS hastası Koçer, “Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum”
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi mask
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi
Mamak Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı mask
Mamak Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı
Bin kişilik kar timi ile Mamak kışa hazır mask
Bin kişilik kar timi ile Mamak kışa hazır
Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır… mask
Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır…
Altındağ'da patenler buz üstünde... mask
Altındağ'da patenler buz üstünde...
Başkent Kış'a Hazır.... mask
Başkent Kış'a Hazır....
Başkan Şimşek 'Esra Benim Kankam' mask
Başkan Şimşek 'Esra Benim Kankam'
Yenimahalle'de soğuk kış günlerine sıcak ikram mask
Yenimahalle'de soğuk kış günlerine sıcak ikram

Bugün 16:21 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da ‘Acil Yarım Hattı’ protokolü imzalandı mask
Çankaya'da ‘Acil Yarım Hattı’ protokolü imzalandı
Haluk Ballı en iyi antrenör seçildi mask
Haluk Ballı en iyi antrenör seçildi
MPS hastası Koçer, “Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum” mask
MPS hastası Koçer, “Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum”
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi mask
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi
Mamak Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı mask
Mamak Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı
Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır… mask
Altındağ Belediyesi, zorlu kış koşullarına hazır…
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi mask
TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı mask
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı mask
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA mask
Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı mask
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı mask
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL