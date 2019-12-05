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Yenimahalle’nin gönüllü eğitim ordusu iş başında

Yenimahalle Belediyesi’nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü “Üniversite-Ev Projesi” hız kesmeden eğitimlere devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
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Yenimahalleli çocuklara özel ders

Proje kapsamında, Ankara’nın farklı üniversitelerinde okuyan 150 gönüllü, ekonomik ve sosyokültürel açıdan dezavantajlı olan 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Dört dörtlük eğitim

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak eğitimleri sürdüren gönüllüler, Yakacık, Pamuklar ve Barıştepe’de, 50 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.Cumartesi ve pazar günleri öğrencilerin evlerine iki saat konuk olan gönüllü eğitmenler, evlerde geçirdikleri süre içerisinde çocukların sadece ders ve ödevlerine değil sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri, bilimsel gelişmelerden haberdar olmaları ve toplumsal konularda farklı bakış açılarına sahip olmaları içinde zaman ayırıyor.

Ayrıca dönem içerisinde, Çocuk Şenliği, Anıtkabir gezisi, müze gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri de düzenleyen üniversiteli gençler, Üniversite-Ev projesi dışında çocukların sorgulayıcı ve yenilikçi bireyler olmaları ve genç yaşta üniversite ortamını deneyimlemeleri için her yaz “AGT Yaz Okulunda” projesine de devam ediyor.

Liseli gençlere interaktif atölyeler

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde pilot bir projeyi hayata geçiren gönüllü eğitmenler, "Üniversite-Lise" kapsamında lise çağındaki gençlerle Barıştepe Kurs Merkezi'nde bir araya geliyor.Proje kapsamında her pazar günü kriptolojiden film analizine, astronomiden algı yönetimine birçok konuda interaktif  atölyeler yapılıyor. 

“Çok hayırlı bir iş yapıyoruz”

Eğitimde fırsat eşitliliğinin önemini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu proje ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede çocuklar üniversiteli ablaları ve abileriyle derslerine, sınavlarına hazırlanıyorlar” dedi.

Aynı zamanda projeden yararlanan çocukların sosyal, kültürel açıdan gelişmeleri için de elinden geleni yaptıklarını belirten Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Belediye olarak Ankara Gönüllü Takımı ile çok hayırlı bir iş yapıyoruz. Sadece derslerine değil çocuklarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerle eğleniyorlar. Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu ediyor. Onların gelişimine katkıda bulunmak bizler için çok önemli. Eğitim gören çocuklarımızın başarılarını duyacağımıza inanıyorum. Eminim ki onlar da üniversite eğitimi alırken kendileri gibi sıkıntı içinde olan kardeşlerine eğitim verecekler” diye konuştu.

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Bugün 16:38 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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