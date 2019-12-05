Altın Kanatlı Melekler Pazar’a fark attı

Yenimahalle 6’ncı galibiyetini aldı

Süper Lig’in 7’ncihaftasında Pazar Spor ile karşılaşan Yenimahalle’nin melekleri sahadan 49-18 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada rakip takımın oyun anlayışını çözen Yenimahalle, mücadeleyi başından sonuna kadar üstün götürdü. Karşılaşmanın henüz başında farkı 10 sayının üzerine çıkararak maç boyunca farkın kapanmasına izin vermeyen altın kanatlı melekler maça Sabiha, Hanna, Ceylan, Gülsüm, Ceren, Bilgenur ve Yağmur yedisi ile başladı.

Zorlu deplasman öncesi büyük moral

Ceylan ve Bilgenur ikilisinin etkili oyunu ve üst üste attığı gollerle devreyi 24-11 önde kapatan Yenimahalle, izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Deniz Öztürk ve Sinan Yıldırım ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle’nin altın kanatlı meleklerine galibiyeti getiren goller; Ceylan (12), Bilgenur (10), Esra ve İlayda (5), Gülca (4), Gülsüm (3), Esra, Edanur, Fatma, Sabiha ve Nurceren (2) gol ile geldi.

Süper Lig’de 6’ncı galibiyetini alarak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Yenimahalle Belediyesi SK, 7 Aralık tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü maçı öncesi moral depoladı.