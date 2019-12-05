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Sarhoş Kadın Erkek Yolculara Cinsel Saldırıda Bulundu: Şok Eden Anlar...

Londra - Essex güzergahı üzerinde hareket eden trende hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yaşının 24 olduğu tespit edilen sarhoş kadın, erkek yolculara tacizde bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Londra'dan Essex'e giden bir trende, 24 yaşındaki sarhoş kadın, olay çıkardı. Kadın yaptıklarıyla Dünya basınına yansıdı.

İsminin Zadie O'Connell olduğu tespit edilen sapkın kadın, trende bulunan erkek yolculara cinsel saldırıda bulunup tokatlayarak taciz etti.

Olaylar sebebiyle oldukça rahatsızlık hisseden yolcular kadının hareketlerine tepki vermeyerek görmezden geldi. O esnada John Mason isimli bir yolcu, kadının erkek yolculara yaptığı tacizi saniye saniye kayıt altına aldı.

Video kaydına alındığını gören kadın adamın üzerine yürüdü ve "Çek bakalım, çek. Bu videoyla ne yapacaksın? Ne?" ifadesinde bulundu.

Yolcular kadini sakinleştirmek adına girişimlerde bulunurken, kadın bu esnada farklı bir yolcuya yönlendi ve Haydi, al beni! Vursana! Ne bekliyorsun? Korkuyor musun yoksa?" diyerek tacizde bulundu.

Olanları kayıt altına alan John Mason kadının fiziksel saldırısına maruz kaldı. İki kez tokat yediğini anlatan Mason, trendeki görevliye tacizde bulunduğunu; mecbur olarak oradan uzaklaştığını dile getirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, söz konusu şahsın komşusuyla iletişime geçerek, genç kadının yaptıklarıyla ve hayatıyla ilgili görüşlerini istedi. Komşusu genç kadının oldukça zeki ve tatlı bir insan olduğunu fakat son zamanlarda oldukça garip davrandığını anlattı.

Zadie O'connell isimli kadın trenden indirildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

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