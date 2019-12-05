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Kaza Yerinde Temizlik Yaparken, Ölen Kişinin Oğlu Olduğunu Fark Etti!

Kütahya'da yaşanan trafik kazası sonucunda 3 kişi acı bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Kaza sonucunda vefat edenlerden Muhammed Harman'ın babası, olay yerinde temizlik yaparken, ölen kişilerden birinin oğlu olduğunu farkedince yıkıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yol ortasındaki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpman otomobilde 2 arkadaşıyla birlikte hayata gözlerini yuman Muhammed Harman'ın belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan babası Enver Harman, kaza yerinde temizlik çalışmaları yapan ekiple birlikteydi. Baba, hayatını kaybeden kişinin isminin oğlunun ismiyle aynı olmasıyla şaşırdı. Ardından ise ölen kişinin olduğu olduğunu öğrendi.

Söz konusu kaza dün sabah saatlerinde 07.30 civarında Afyonkarahisar Karayolu'nun 3.kilometresinde yaşandı. Mustafa Koç'un sürücü koltuğunda oturduğu 43 APP 021 plakalı otomobil, Sportkent Kavşağı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte rejüje çıktı.

Taklaya saran otomobil ilk olarak ağaca, sonra ise bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucunda Harman ve Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. 

Oğlu Olduğunu Farketti

Ölenler arasındaki Muhammed Harman'ın, Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman'ın, ölenlerin kim olduğundan habersiz kaza yerini temizleyen ekipten olduğu ortaya çıktı.

Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresinde bulunan ağacı motorlu testere kullanarak keserken, üzerleri örtülü olduğundan dolayı görmediği oğlu ve arkadaşının cansız bedenleri cenaze aracına yerleştirildi.

Feryat Etti

Baba Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırdığı esnada olay yerindeki polislerden ölen kişilerin ismini duydu. Hemen polisin yanına giderek tekrar telaffuz etmesini isteyen baba, aldığı yanıtla yıkıldı. Acılı baba iş arkadaşlarının yardımıyla hemen hastaneye götürüldü.

Adliyeye Sevk Edildi

Kaza sonrasında gözaltına alınan aracın sürücüsü Mustafa Koç ise, adliyeye sevk edildi. Koç'un ifadesinde Ağaçköy'de yer alan bir arkadaşlarının yanına gittiklerini ve sabah oradan döndüklerini belirtti.

Önünde kamyon olduğunu söyleyen Koç, arkadaşlarından birinin kamyonu fark etmediğini düşündüğünü ve ardından direksiyonu tuttuğunu bundan dolayı hakimiyeti kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili başka bir şey hatırlamadığını ve bilmediğini söyledi. 

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