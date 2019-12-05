Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:56 TSİ- Dünya G: Bugün 20:04 TSİ

Ölen Kadını Taciz Eden Polis Görevden Alındı!

Bir kadının hayata gözlerini yummasıyla birlikte gelen ihbarla birlikte hemen kadının evine giden polis memurunun, hayatını kaybeden kadının göğüslerini okşadığı ortaya çıktı. Bunun sonrasında görevden alınan polisi, göğsünde bulunan ve aktif hale getirilmeden 2 dakika öncesini de kayıt altına alan kamera yakalattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

ABD'nin Los Angeles şehrinde hayatını kaybeden bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir polis memuru herkesi hayrete düşürdü. Sapık polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Associated Press Haber ajanası tarafından alınan habere göre, söz konusu sapık polis, ihbar aldığı bir eve gidip, hayata gözlerini yuman kadının cesedi ve olay yerinde incelemeler yaptı.

Göğüslerini Okşadı!

Kadının erkek arkadaşının bulunmadığı esnada üzerinde bulunan kameranın kayıt özelliğini kapatan polisin, kadının göğüslerini okşadığı ortaya çıktı. Polisin, bu eylemi yapmadan hemen önce kamerasını kapattığı ifade edildi.

Kamera Özelliği Sayesinde Yakalandı

Amerika'da polislerin üzerindeki kameralar kapatıldığı andan 2 dakika sonrasını da kayıt altına alıyor. Yine aktifleşme konusu da o şekilde. Aktif etme düğmesine basıldığında kayıt etmiyormuş gibi gösterse de; 2 dakika boyunca kayıt alıyor. Sapık polisin yaptığı bu hareket kamera özelliğiyle ortaya çıktı.

Görevden Alındı 

Los Angeles Polis Departmanı Sözcüsü olan Josh Rubenstein, ismiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan polisin, söz konusu soruşturmadan karar çıkıncaya kadar görevine son verildiğini, eğer soruşturma sonucunda beraat alırsa görevine geri dönebileceğini anlattı.

Los Angeles'da polis temsilcisi olan LAPPL sendikası görüntülerin doğru çıkması durumunda meydana gelen bu olayın oldukça rahatsız edici ve mide bulandırıcı olduğuyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Basınında Yankılandı

Söz konusu olay Dünya basınında geniş yankı buldu. "Nekrofili" adı verilen ölülere duyulan ilgi tanımlamasına sahip psikolojik ruh hastalığının bu poliste olup olmadığı ise sorgulanan konulardan biriydi.

Sapık polisin yaptığı hareket sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu. Kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetlerine karşı oldukça hassas olunan bugünlerde, ölmüş bir kadının dahi bu şekilde tacize uğramasının insanlığın geldiği noktayı gösterdiği söylendi.

Bugün 19:56 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sarhoş Kadın Erkek Yolculara Cinsel Saldırıda Bulundu: Şok Eden Anlar... mask
Sarhoş Kadın Erkek Yolculara Cinsel Saldırıda Bulundu: Şok Eden Anlar...
Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı! mask
Çocukken Tecavüze Uğradığı Öz Abisiyle Yüzleşti: Yürekler Dağlandı!
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa... mask
Dünya Bu Skandalı Konuşuyor: Evli Öğretmen 5 Öğrencisiyle Yatağa...
Böyle Anne Olmaz Olsun: Kucağındaki Bebeği... mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Kucağındaki Bebeği...
Bir Öğretmen Skandalı Daha: 5 Öğrencisine Tecavüzde Bulundu! mask
Bir Öğretmen Skandalı Daha: 5 Öğrencisine Tecavüzde Bulundu!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019 mask
Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019
Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış mask
Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar
TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi mask
TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı mask
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı mask
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL