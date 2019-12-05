Ölen Kadını Taciz Eden Polis Görevden Alındı!

ABD'nin Los Angeles şehrinde hayatını kaybeden bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir polis memuru herkesi hayrete düşürdü. Sapık polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Associated Press Haber ajanası tarafından alınan habere göre, söz konusu sapık polis, ihbar aldığı bir eve gidip, hayata gözlerini yuman kadının cesedi ve olay yerinde incelemeler yaptı.

Göğüslerini Okşadı!

Kadının erkek arkadaşının bulunmadığı esnada üzerinde bulunan kameranın kayıt özelliğini kapatan polisin, kadının göğüslerini okşadığı ortaya çıktı. Polisin, bu eylemi yapmadan hemen önce kamerasını kapattığı ifade edildi.

Kamera Özelliği Sayesinde Yakalandı

Amerika'da polislerin üzerindeki kameralar kapatıldığı andan 2 dakika sonrasını da kayıt altına alıyor. Yine aktifleşme konusu da o şekilde. Aktif etme düğmesine basıldığında kayıt etmiyormuş gibi gösterse de; 2 dakika boyunca kayıt alıyor. Sapık polisin yaptığı bu hareket kamera özelliğiyle ortaya çıktı.

Görevden Alındı

Los Angeles Polis Departmanı Sözcüsü olan Josh Rubenstein, ismiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan polisin, söz konusu soruşturmadan karar çıkıncaya kadar görevine son verildiğini, eğer soruşturma sonucunda beraat alırsa görevine geri dönebileceğini anlattı.

Los Angeles'da polis temsilcisi olan LAPPL sendikası görüntülerin doğru çıkması durumunda meydana gelen bu olayın oldukça rahatsız edici ve mide bulandırıcı olduğuyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Basınında Yankılandı

Söz konusu olay Dünya basınında geniş yankı buldu. "Nekrofili" adı verilen ölülere duyulan ilgi tanımlamasına sahip psikolojik ruh hastalığının bu poliste olup olmadığı ise sorgulanan konulardan biriydi.

Sapık polisin yaptığı hareket sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu. Kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetlerine karşı oldukça hassas olunan bugünlerde, ölmüş bir kadının dahi bu şekilde tacize uğramasının insanlığın geldiği noktayı gösterdiği söylendi.