Ünlü Şarkıcı, Kıyafet ve İç Çamaşırlarını Çıkarıp Poz Verdi, Tepki Topladı!

Dünyaca ünlü olan Rus şarkısı Brillliant ve House-2'nin solisti olan ve yine milyonlarca hayrana sahip olan Olga Orlova, Instagram hesabına yüklediği fotoğrafla birlikte Dünya magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kıyafet ve iç çamaşırlarını çıkarıp palmiye yapraklarının içinde kamera karşısına geçen Orlov, verdiği bu poz az gelince havuza da aynı şekilde girdi.

Dünyaca ünlü şarkıcının paylaştığı bu 2 fotoğrafa oldukça büyük tepki geldi. Tepkilerin yanı sıra fotoğrafı çok cesur ve çekici bulanların sayısı da azımsanacak gibi değil.

Orlov'un takipçileri, özellikle çocukların çok sık bir şekilde kullandığı bu tür sitelerde, böyle fotoğrafların kullanılmasına yasak getirilmesi gerektiğine ve Orlov'un yaptığının çok ayıp olduğuna dikkat çektiler.

Dünya Magazin Gündemi Sallandı

Orlov tarafından paylaşılan kıyafetsiz ve iç çamaşırsız olan fotoğrafların Instagram'da milyonlarca beğeni almasıyla birlikte olay Dünya Magazin gündemine düştü.

Dünya'dan birçok kişi fotoğrafa yorum yaptı. ABD ve İngiltere Twitter gündeminde Orlov bulunuyordu. Orlov'u övgü yağmuruna tutan Amerikan ve İngilizler kendisini cesaretinden dolayı kutladıklarını belirttiler.

Olay Türkiye ve yerel bazda Rusya magazin gündeminde de yer alırken, her 2 ülkenin vatandaşları da Orlov'a oldukça sert tepki gösterdi. Bu tarz fotoğrafların yaşı küçük olan bireylerin çoğunlukta yer aldığı sitelerde paylaşılmaması ve paylaşılıyorsa kaldırılması gerektiğini belirttiler.

Çekici Bulundu!

Olga Orlov bu paylaşımlarının ardından birçok kullanıcı tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Gelen mesajlardan birkaç tanesini yayınlayan Olga Orlov'u oldukça çekici bulduğunu dile getiren kişilerin, fotoğrafın yorum bölümünden hakarete boğmuş olması da oldukça güldüren anlar yaşattı.

Bir Türk takipçisi tarafından da övgü yağmuruna tutulan Orlov, bunun da ekran görüntüsünü Instagram Hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Genç kadının Instagram fotoğraflarının hemen hemen hepsi iç çamaşırlı, mayolu, mini etekli veya tamamen kıyafetsiz.