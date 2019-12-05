Kafası Ağrıdığı İçin Hastaneye Gitti: 2 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Düzce Akçakoca ilçesinde ikamet etmekte olan 17 yaşındaki Recep Sevim isimli bir genç, ani bir şekilde giren ve oldukça şiddetli olan baş ağrısı şikayetiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk olarak ilçedeki devlet hastanesine sonrasında ise Ankara'da yer alan bir araştırma hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin Kanaması Geçirdi

Söz konusu olay Düzce sınırlarında yer alan Akçakoca ilçesinde yaşandı. Ani bir şekilde oldukça şiddetli baş ağrısı problemiyle hastaneye kaldırılan Recep Sevim, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Ankara'daki bir araştırma hastanesine gönderildi. Gencin beyin kanaması geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Hayatını Kaybetti

Beyin kanaması geçirdiği bilgisine ulaşılan henüz 17 yaşındaki talihsiz çocuk, 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutuldu fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen hayat mücadelesinden yenik ayrılarak vefat etti.

Organları 6 Kişiye Umut Işığı Oldu

Baş ağrısı şikayetiyle birlikte Ankara'daki araştırma hastanesine sevk edilen gencin yaşam mücadelesini kaybetmesiyle birlikte acılı ailesi gencin organlarının bağışlanması talebinde bulundu.

Organları bağışlanan 17 yaşındaki Recep Sevim, tam 6 kişiye hayat oldu. Organların 6 farklı hastaya nakledileceği ve bu hastalara umut ışığı olacağı bilgisine ulaşıldı.

Organ Bağışı

Bırakacağınız en güzel miras, hayattayken organ bağışı yapmaktır sloganıyla organ bağışının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, tedavisinin yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olabildiği hastalıkların tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de bulunduğunu; Türkiye'de organ ve doku nakli bekleyen insanların sayısında her gün artış yaşandığını, özellikle kalp ve karaciğer nakli gereken hastaların uygun organ bulunamaması durumunda hayatlarını kısa süre içerisinde kaybettikleri belirtildi.

Bu sebepten dolayı organ bağışının oldukça önemli olduğu, henüz hayattayken yapılabileceği de eklendi. İl Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel olmak üzere tüm hastaneler, aile sağlık merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine, aynı zamanda E- Nabız uygulamasına da bu kapsamda başvuruda bulunabilirsiniz.