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Dünyaca Ünlü Güzel Hayatını Kaybetti: Sevenleri Yasta!

Bundan 7 yıl önce 2012 yılında Pakistan'da gerçekleştirilen bir yarışmayla güzellik kraliçesi olarak seçilen Zanib Naveed, başına gelen bir trafik kazası sonucunda acı şekilde hayata gözlerini yumdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bundan 7 yıl önce Pakistan'ın güzellik kraliçesi olmaya hak kazanan Zanib Naveed, geçirdiği trafik kazası sonucunda geci şekilde yaşamından oldu.

ABD'nin Maryland eyaletinde ikamet etmekte olan 25 yaşındaki genç ünlü Naveed, lüks otomobilini kullandığı esnada virajı alamadı. Virajı alamamasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini tamamıyla kaybetti.

Naveed, 2018 model Mercedes CL2 modelli aracın sürücü koltuğundaydı ve emniyet kemeri takmıyordu. Bu sebepten dolayı araçtan dışarı uçtu.

College Park Barrack polis ekipleri, Pazar günü sabah 11.40'tan önce Baltimore eyaletinde yer alan Inter - County Connector'da yer alan devrilmiş araca baktıklarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın Naveed olduğunu tespit edildi.

Kaza başka bir araç sebebiyle yaşanmadı veya kazaya karışan başka bir araç bulunmuyordu. Araçtaki tek yolcu da  yine Naveed'di. Polisin ön soruşturmasına göre alkol ve uyuşturucu kaza sebeplerinden değildi. 

Araç, ilk olarak bariyerlere çarptı ardından ise takla atmaya başladı. Birkaç takladan sonra yoldan çıktı. Kazayı görenler, olay yerinde hayata gözlerini yuman Dünyaca ünlü güzelin araçtan dışarı uçup yere çakıldığını aktardılar.

Yapılan incelemeler sonucunda Dünyaca ünlü güzelin uyuşturucu ve alkol etkisinde olmadığı da ortaya çıktı. Naveed, bundan 7 yıl önce Toronto'da gerçekleştirilen Miss Pakistan World güzellik yarışmasında Güzellik Kraliçesi seçilmişti.

Naveed'in arkadaşları, sevenleri, hayranları ve akrabaları yasa boğuldu. Pakistan Twitter gündeminde ölümü ardı. Ailesi, kızlarının oldukça temiz bir ruhu olduğunu ve onu sonsuza dek özleyeceklerini açıkladı.

O olmadan yaşamalarının hiçbir anlamı olmadığını açıklayan aile üyelerinin açıklamalarını duyanlar gözyaşına boğuldu.

Zanib Naveed Kimdir?

25 yaşında hayatını kaybeden Dünyaca ünlü model bundan 7 yıl önce Pakistan Güzellik Kraliçesi olarak seçilmiş ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanarak ABD'ye yerleşmiştir.

Burada pek çok tv programında oynayan Naveed, oldukça büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş lüks bir hayat yaşamaya başlamıştır. 

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