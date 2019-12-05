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+18 Görüntülerini Paylaşan Kerim Durmaz'a Hapis...

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ve aynı zamanda DJ'lik yapan Kerimcan Durmaz, uçak tuvaletinden paylaştığı +18 görüntüleriyle ilgili yargılandığı dava sonucunda 10 ay hapis ve 5.000 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sosyal medya fenomenlerinden olan Kerimcan Durmaz'a Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı müstehcen videoyla ilgili hapis şoku geldi. Kerimcan Durmaz'ın +18 videosunu takipçileriyle paylaşması suçundan dolayı hakkında 10 ay hapis cezası ve 5.000 TL adli para cezası verildi.

Mahkeme, verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmederken, duruşmada ifade veren Kerimcan Durmaz ise oldukça hassas ve dikkatli birisi olduğunu ve yanlış anlaşıldığını düşündüğünü aktardı.

Kerimcan Durmaz'a Hapis...

Sosyal medyanın en çok takipçiye sahip olan fenomenleri arasında yer alan ve aynı zamanda DJ olan Kerimcan Durmaz'ın birkaç ay önce Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı +18 videoya yönelik yargılandığı dava sonunda karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu davaya sanık Durmaz ve avukatları katılım gerçekleştirdi. Duruşmada aynı zamanda müştekiler adına da avukat Begüm Gürel'de yer aldı.

Arkadaş Grubuna Atacakmış

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu ve bunu inkar etmediğini açıklayan Durmaz, Hamburg'dan döndüğü esnada sadece iki yakın arkadaşının bulunduğu grupa uçakta çektiği bu paylaşımı gönderdiğini zannettiğini, fakat havaalanına indiği esnada telefonun sinyal alamaması sebebiyle bu paylaşımı yakın arkadaş grubu değil, Instagram hikayesine attığını, arkadaşlarının kendisini araması sayesinde öğrendiğini açıkladı.

Paylaşımı hemen geri çektiğini ve özür mesajı yayınladığını anlatan Durmaz, yanlış anlaşıldığını düşündüğünü ve üzgün olduğunu belirtti. Kendisinin de toplum içerisinde ikamet eden bir insan olarak bu konularda oldukça dikkatli ve hassas davrandığının altını çizen Durmaz beraatini talep etti.

10 Ay Hapis Cezası Verildi

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın "Müstehcenlik" suçu işlediğinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık Durmaz'a 10 ay hapis cezasıyla 5.000 TL para cezası verdi. Sanığın yargılama sürecinde gösterdiği tüm tutum ve davranışları leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı yani Durmaz'ın cezasını erteledi.

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