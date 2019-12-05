Üniversitedeki Odasından Atlayan Doktorla İlgili Şok Eden Detay!

Bartın'da çalışmakta olduğu kurumun 5. katından atlayan ve hayatına son veren Doktor Güneş Günay Sezer ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Sezer 2 aylık hamileymiş.

Akademik kariyerinde onlarca başarı yer alan 35 yaşındaki genç öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer hakkında öğrenci forumlarında yapılan yorumlarda tek bir olumsuz yorum bulunmaması ise ne kadar iyi bir eğitmen olduğunu gösterdi.

Birçok Ödülü Var

Güneş Günay Sezer'in kariyerinin ödüllerle dolu olduğu da ortaya çıktı. 2012 yılında yayın teşvik ödülü alan Sezer, 2014 yılında poster ikincilik ödülüne, 2016 yılında ise öğretim elemanları içerisinde Akademik Teşvik Ödülü'ne layık görülmüş. Son olarak ise 2018 yılında uluslararası yayınlarda Akademik Performans 3. olduğu bilgisine ulaşıldı.

İntihar Nedeni Bilinmiyor

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuğu binasının 5. katından atlayarak hayatına son veren, kariyeri ödüllerle dolu olan genç öğretim görevlisinin neden intihar ettiğiyle ilgili bir şey açıklanmadı.

Olay Ne?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Doktor Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etmişti.

Söz konusu olay saat 15.00 civarında, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yaşandı. Yapılan iddialara göre çalıştığı kurumda Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr. Güneş Günay, binanın 5. katından aşağı atladı.

Öğrencilerin çığlıklarıyla birlikte hemen harekete geçen güvenlik görevlileri genç kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında kampüste dersler sona erdirildi.

Acı Gerçek

Dr. Güneş Günay Sezer'in 2 aylık hamile olduğu acı gerçeği ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan olayın nedeni ise henüz belli olmadı...