Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın!

Anlık haz için her yolu deneyebilirler!

Uzmanlar katil zanlısının “psikopat” denilen antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtiyor. Dışarıdan kibar ve nazik görünen bu kişilerin, empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen kişiler olduğu ifade ediliyor. Öyle ki anlık hazzı giderebilmek için her yolu deneyebiliyorlar…

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtti.

Ancak, medyada yer alan haberler doğrultusunda zanlı hakkında genel bir yorum yapılabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, “Zanlıya ilişkin elimizde net bir bilgi yok. Medyaya yansıyan haberler doğrultusunda 20 sene önce bir cinayet işlediğini, cezaevinde bir süre kaldığını görüyoruz. Ardından iyi halden ötürü açık cezaevine alınıyor, firar ediyor ve hırsızlık yapıyor. Tabloya baktığımızda antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz halk arasında psikopat denilen kişilik bozukluğu gibi görünüyor. Ancak katilin psikolojik rahatsızlığı var diye bir mağduriyet yaratmamak ve zanlının hasta olduğu yönünde bir algı oluşturmamak gerekiyor. Burada zanlının 15 yaşından sonraki dönemine iyi bakmak gerekli. Nasıl bir süreç yaşadığını bilmek önemli” dedi.

Anlık hazzı gidermek için her yolu deneyebilirler

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişilerin zeki insanlar olduklarına dikkat çeken Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu kişiler dışardan kibar, nazik görünen ve toplumsal kurallar konusunda ahkâm kesen kişilerdir. Bu tip kişiler mahkemeyi etkilemek için ve iyi hal indiriminden yararlanabilmek için çok dikkatli davranabiliyor. Ancak bu kişilerin iç dünyası incelendiğinde empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen özellikleri vardır. Bu tip insanlar ‘Gözüme kestirdim, çantayı almak için insan öldürdüm’ diyen kişilerdir. Anlık hazzı giderebilmek için her yolu denemektedirler. Zaten yaşanan bu olayda da zanlı ‘Ben pişman değilim’ diyor. Bu kişiye bir teşhis koyabilmek için uzun süreli yaşam öyküsüne bakmak gerekiyor. Bazı ölçek testler yardımcı araç olarak kullanılıyor. Bir olaya bakıp hastadır demek yanlış olur.”

Madde bağımlısı olabilir

Bir kişinin doğasında saldırganlık varsa ve yok edici bir boyuta ulaştıysa devamının geldiğini vurgulayan Ahmet Yılmaz, “Empati oluşmadığı için haz almak amacıyla o anki cinayeti işlemeye yönelik bir eyleme geçiyor. Sosyal medyada zanlıyla alakalı madde bağımlısı olduğu iddiaları da yer alıyor. Zanlının madde bağımlısı olduğu iddiası doğru olabilir. Ancak her madde bağımlısı cinayet işler diye bir durum yoktur. Bu kişi antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olabilir ve ayrıca madde kullanıyor olabilir” diye konuştu.