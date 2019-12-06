Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:51 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:53 TSİ

Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın!

Ordu'da balerin Ceren Özdemir’i takip ederek evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Anlık haz için her yolu deneyebilirler!

Uzmanlar katil zanlısının “psikopat” denilen antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtiyor. Dışarıdan kibar ve nazik görünen bu kişilerin, empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen kişiler olduğu ifade ediliyor. Öyle ki anlık hazzı giderebilmek için her yolu deneyebiliyorlar…

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtti.

Ancak, medyada yer alan haberler doğrultusunda zanlı hakkında genel bir yorum yapılabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, “Zanlıya ilişkin elimizde net bir bilgi yok. Medyaya yansıyan haberler doğrultusunda 20 sene önce bir cinayet işlediğini, cezaevinde bir süre kaldığını görüyoruz. Ardından iyi halden ötürü açık cezaevine alınıyor, firar ediyor ve hırsızlık yapıyor. Tabloya baktığımızda antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz halk arasında psikopat denilen kişilik bozukluğu gibi görünüyor. Ancak katilin psikolojik rahatsızlığı var diye bir mağduriyet yaratmamak ve zanlının hasta olduğu yönünde bir algı oluşturmamak gerekiyor. Burada zanlının 15 yaşından sonraki dönemine iyi bakmak gerekli. Nasıl bir süreç yaşadığını bilmek önemli” dedi.

Anlık hazzı gidermek için her yolu deneyebilirler

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişilerin zeki insanlar olduklarına dikkat çeken Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu kişiler dışardan kibar, nazik görünen ve toplumsal kurallar konusunda ahkâm kesen kişilerdir. Bu tip kişiler mahkemeyi etkilemek için ve iyi hal indiriminden yararlanabilmek için çok dikkatli davranabiliyor. Ancak bu kişilerin iç dünyası incelendiğinde empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen özellikleri vardır. Bu tip insanlar ‘Gözüme kestirdim, çantayı almak için insan öldürdüm’ diyen kişilerdir. Anlık hazzı giderebilmek için her yolu denemektedirler. Zaten yaşanan bu olayda da zanlı ‘Ben pişman değilim’ diyor. Bu kişiye bir teşhis koyabilmek için uzun süreli yaşam öyküsüne bakmak gerekiyor. Bazı ölçek testler yardımcı araç olarak kullanılıyor. Bir olaya bakıp hastadır demek yanlış olur.”

Madde bağımlısı olabilir

Bir kişinin doğasında saldırganlık varsa ve yok edici bir boyuta ulaştıysa devamının geldiğini vurgulayan Ahmet Yılmaz, “Empati oluşmadığı için haz almak amacıyla o anki cinayeti işlemeye yönelik bir eyleme geçiyor. Sosyal medyada zanlıyla alakalı madde bağımlısı olduğu iddiaları da yer alıyor. Zanlının madde bağımlısı olduğu iddiası doğru olabilir. Ancak her madde bağımlısı cinayet işler diye bir durum yoktur. Bu kişi antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olabilir ve ayrıca madde kullanıyor olabilir” diye konuştu.

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dikkat! Kış depresyonu kilo aldırabiliyor! mask
Dikkat! Kış depresyonu kilo aldırabiliyor!
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor! mask
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor!
Damar Check-Up'ı nedir? mask
Damar Check-Up'ı nedir?
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi... mask
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi...
Yemeğin ardından karın ağrısı başlıyorsa… mask
Yemeğin ardından karın ağrısı başlıyorsa…
Beslenme terapisi ile şansı yükseliyor mask
Beslenme terapisi ile şansı yükseliyor
Kışın metabolizmanın yavaşlaması durgun ve içe dönük hissetmeye neden oluyor mask
Kışın metabolizmanın yavaşlaması durgun ve içe dönük hissetmeye neden oluyor
Çocuklar bütçe yönetimini “harçlık” ile öğreniyor! mask
Çocuklar bütçe yönetimini “harçlık” ile öğreniyor!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Basit önlemlerle kışı sağlıklı geçirmenin yolları… mask
Basit önlemlerle kışı sağlıklı geçirmenin yolları…

Bugün 09:51 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hindistan'da Hava Kirliliği Okulları Tatil Ettirdi mask
Hindistan'da Hava Kirliliği Okulları Tatil Ettirdi
HIV değil önyargılar öldürüyor mask
HIV değil önyargılar öldürüyor
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir mask
Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni endokrin hastalık da olabilir
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem! mask
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlem!
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor mask
Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Dişlerini fırçala Alzheimer’ı ertele mask
Dişlerini fırçala Alzheimer’ı ertele
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı! mask
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor

GALERİ

Spor salonunda Otizmli çocuğu darp eden yaşam koçu kamerada mask
Spor salonunda Otizmli çocuğu darp eden yaşam koçu kamerada
Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması Muhtırası kabul edildi mask
Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması Muhtırası kabul edildi
Lübnan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu mask
Lübnan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı mask
Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır mask
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi mask
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL