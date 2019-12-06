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Başkan Demirel seçilmiş kadınları ağırladı

Etimesgut'ta 15 kadın muhtar, 8 kadın belediye meclis üyesi görev yapıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve eşi İlknur Demirel, Türk kadınına seçme seçilme hakkının tanındığı '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' nedeniyle ilçede seçilmiş kadın belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla  bir araya geldi.

Etimesgut Belediyesi Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı'nda düzenlenen programa kadın muhtarlar, MHP, AK Parti ve CHP'yi kadın meclis üyeleri katıldı.

Tüm kadınların gününü kutlayan Demirel, "5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal  Atatürk bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti ve her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkını verdi. O tarihte Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı ise 17 ülke vardı. Bugünün kadınlarımızın sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı, çözüm önerilerinin arandığı ve farkındalık oluşturulduğu bir gün olmasını diliyorum" dedi.

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER

Demirel, çağdaş ve ileri toplumlarda kadınların güçlendirilmesinin önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Belediye olarak, kadınlara yönelik özel hizmetler veriyoruz.  Kadınlara özel meslek ve beceri kursları, kültürel geziler, yaşam merkezleri, kadın meclisi gibi birçok hizmetin yer aldığı ilçede kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Haftanın belirli günlerinde sadece kadınlarımızın yararlandığı havuzumuz, spor merkezlerimiz yer alıyor. Binlerce kadınımızın meslek ve beceri sahibi olduğu ücretsiz etiSEM kurslarımız devam ediyor. Sadece kadınlarımızın yararlanabildiği Halide Edib Hanımlar Konağı ile Bağlıca Hanımlar Konağımız hizmet veriyor. Yüzlerce üyesi bulunan Kent Konseyi Kadın Meclisimiz örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. İlbilge Hatun Erinçevimiz'de tecrübelerini rehber edindiğimiz yaşlı analarımıza kucak açıyoruz. Aile Akademimizle her yıl yüzlerce kadınımıza psikolojik destek sağlıyoruz, rehberlik ediyoruz, hukuki destek sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi yaşlı düşkün, hasta, engelli kadınlarımıza her gün aşevimizden sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kadınlarımız ekonomik yönden de kendilerini güçlü hissetsinler diye; ihtiyaç sahiplerimize verdiğimiz Eti-Kartımızı evin hanımına teslim ediyoruz. Engelli çocuğu olan kadınlarımız için çok önemli bir hizmet olan engelsiz yaşam merkezimiz hizmet veriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi'mizi yaptık".

Etimesgut'ta 31 Mart Yerel Seçimlerinde 36 mahalle  muhtarlığının 15'ini kadın muhtar adayları kazandı. 45 meclis üyesinin görev yaptığı belediye meclisinde ise 8 kadın meclis yer alıyor.

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Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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