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Kahramankazan’da KOSGEB Temsilciliği kuruldu

Kahramankazan Belediyesi ve KOSGEB arasında yapılan protokolle Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi kuruldu.

Tuğçe Cantürk
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KOSGEB Kahramankazanlı işletmecilerin ayağına geldi

KOSGEB’in Türkiye’deki 101’inci temsilciliği olan ofis sayesinde ilçedeki esnaf ve sanatkârlar işlemlerini başka ilçelere gitmeden yapabilecek.  

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldiği günden bu yana ilçedeki esnaf, sanatkâr, sanayici ve girişimcilerin ekonomideki etkinliklerini artırmaya yönelik attığı adımlara, bir yenisini daha ekledi. Başkan Oğuz ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nin kurulmasına ilişkin protokolü düzenlenen törenle imzaladı. Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOSGEB’in Türkiye genelindeki 101’inci temsilciliği oldu. Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi sayesinde, ilçedeki esnaf ve sanatkârlar, sanayiciler, girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler işlemlerini başka ilçelere gitmeden Kahramankazan’da yapabilecek. KOSGEB’in işletmele yönelik sunduğu imkân ve kolaylıklar hakkında bilgi sahibi olacak.

İşletmelerimize hayırlı olsun

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KOSGEB ile yapılan protokolün, ilçedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnaf ve sanatkârlar, sanayiciler ve girişimciler başta olmak üzere tüm ilçeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. İmzalanan protokolün önemine değinen Oğuz, “Belediyemiz içerisinde kurulan temsilcilik ofisimiz ilçemizdeki işletme sahiplerine en iyi hizmeti yerinde verecek. KOSGEB’in sunduğu değerli katkı ve imkânlar hakkında işletmelerimizi bilgilendirecek. Değerli KOSGEB Başkanımız Cevahir Uzkurt hocamız başta olmak üzere, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
KOSGEB Başkanı Uzkurt da, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nin Türkiye’deki 101’inci temsilcilikleri olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

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Bugün 10:12 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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