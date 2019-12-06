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ASTOP’dan Yaşar’a Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı

Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP)  tarafından düzenlenen “Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Tuğçe Cantürk
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASTOP Onursal Başkanı Başkanı Veli Sarıtoprak ile iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

“STK’lar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır”

Törende STK’lara vermiş olduğu desteklerden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı”na layık görüldü.

Ödülü almaktan dolayı onur duyduğunu belirten Başkan Yaşar, “STK’lar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir ülkede STK’lar ne kadar doğru görev yapıyorsa, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışıyorlarsa, özgürce fikirlerini ifade edebiliyorlarsa demokrasi de o kadar güçlü olur. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman üretim de, yatırım da, refah da olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha cumhuriyetin ilk yıllarında muasır medeniyetler seviyesini ülkemize hedef gösterdi. Kadınlarımıza Avrupa’da bile yokken seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Türkiye’nin başka reçetelere ihtiyacı yok. Bizim reçetemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve onun ilkeleridir” dedi.

101 yaşındaki dev çınara da ödül

Program Veli Sarıtoprak Özel Ödülleri ile devam etti. Ödüle layık görülen 101 yaşındaki Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Genel Başkanı Yunus Ensari, “Bu ödülü beni daha da şevklendirdi. Şuanda kendimi 50 yaşında hissediyorum. Çalışmalarıma hızla devam edeceğim” diye konuştu.

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Bugün 11:06 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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