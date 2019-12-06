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Madenciler Günü, Yenimahalle’de kutlandı

Dünya Madenciler Günü, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Kardeşler Türküler Konseri” ile kutlandı.

Tuğçe Cantürk
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“Kardeş Türküler” madenciler için söylendi

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde çok sayıda maden mühendisinin katıldığı konserde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da mühendisleri yalnız bırakmadı.

Yüksel’den madenci selamı

Oda Başkanı Ayhan Yüksel’in açılış konuşmasını ile başlayan programda, Yüksel ”Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan güzel günleri bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde Soma’da, Ermenek’te, sokağında mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden herkesi madencinin öfkesi, umudu ve direnişi ile selamlıyorum” dedi.

“Mücadelemiz demokrasi mücadelesi”

Maden kazalarının önüne geçmek için bir an önce önlemlerin alınması gerektiğine değinen Başkan Yaşar da, “ Dünya Madenciler Gününüz kutlu olsun. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Maden kazalarında, iş kazalarında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. Ülkemizde iş kazalarının, maden kazalarının olmaması için dünya standartlarında önlemlerin alınacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Her maden kazası duyduğumuzda içimiz burkuluyor. Emeğe saygı duyulmadığı, hukukun üstünlüğünün yıprandığı, özgürlüklerin, insan haklarının, demokrasi tam işlemediği bir ülkede bunların olmaması mümkün değildir. Mücadelemiz demokrasi mücadelesi, mücadelemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu demokratik laik cumhuriyeti yaşatma mücadelesidir. Mücadelemiz insan olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşı olma mücadelesidir. Ama ben umutsuz değilim. Mutlaka emekçi de, halkımız da hakkını alacaktır” diye konuştu.

Bembeyaz kıyafetleri ile sahneye ışık saçtılar

Konuşmaların ardından Kardeş Türküler, bembeyaz kıyafetleri ile sahne aldı. Beyaz Atlı türküsü ile start olan konserde, solistler farklı dillerde birçok türküyü seslendirdi. Farklı enstrümanlar ve sesler kullanılarak seslendirilen türkülere izleyiciler coşkuyla eşlik etti.

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Bugün 11:11 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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