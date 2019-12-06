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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 153 bin 566 oldu

2019 Ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 153 bin 556 olurken, geçen yılın aynı dönemindeki araç sayısı 22 milyon 818 bin 544 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 1 yılda trafikteki araç sayısının 335 bin 12 adet arttığı görüldü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında otomobillerle alakalı 100 bin 804 haber yansıdığı görüldü. 2018 döneminde ise otomobillerle ilgili yazılı basına 140 bin 269 haber yansıdığı tespit edildi. Otomobil başlığı altında çıkan haberler içeriklerine göre incelendiğinde de, en çok konuşulan başlıkların yeni model tanıtımları, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve otomotiv pazarında yaşanan daralma olduğu gözlendi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 Ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 153 bin 556 oldu. Böylelikle geçen yılın aynı dönemindeki araç sayısının 335 bin 12 adet artış gösterdiği kaydedildi. Sadece 2019 Ekim ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı da 68 bin 69 olarak belirlendi.Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının da yüzde 54,1’i otomobil , yüzde 16,4’ü kamyonet , yüzde14,3’ü motosiklet , yüzde 8,2’si traktör , yüzde 3,7’si kamyon, yüzde 2,1’i minibüs , yüzde 0,9’u otobüs , yüzde 0,3’ü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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