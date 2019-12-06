Başkan Demirel'den çağrı, "İhtiyaç sahiplerini bize bildiriniz''

"Yakacağı olmadığı için soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali sorumluluğu hepimizin üzerinedir"

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin aşevi ve diğer sosyal yardımlarına ilişkin bilgi verdi, havaların soğumasıyla yardımların daha önem kazandığının altını çizdi.

Demirel, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitini yaparak belediyenin sosyal imkanlarından yararlandırdıklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi, engelli, hasta, yaşlı düşkün, yardıma muhtaç hemşehrilerimizi de unutmuyoruz. Aşevimizle 365 gün boyunca 1500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eti-kart ve şefkateli projelerimizle binlerce ihtiyaç sahibine destek sağlıyoruz. Engelli ve yatalak hastalarımıza evde bakım hizmeti sunuyoruz" dedi

DEMİREL'DEN ÇAĞRI

Demirel; meclis üyelerine, muhtarlara, STK'lara ve duyarlı vatandaşlara seslenerek, “İlçemizde, mahallenizde, sokağınızda, yaşadığınız sitede, apartmanda bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Bunun vebali, sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Kışın evinde bir ailemiz odunu kömürü olmadığı için titriyorsa, evinde sıcak bir tas çorba kaynamıyorsa bunun sorumluluğu hepimizindir. Geliniz hep birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Onlara belediyemizin sosyal yardımlarından yararlanmalarını sağlayalım" dedi.

NELER YAPILIYOR?

İhtiyaç sahipleri, Etimesgut Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak ya da 0312 246 16 85-246 13 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Başvurunun ardından belediye görevlileri, adrese giderek yerinde tespitlerini yapıyor, ihtiyaçları belirliyor. Durumuna göre ihtiyaç sahibi ailelere sefer tasıyla hergün aşevinden yemek ulaştırılıyor ya da eti-kart verilerek ihtiyaçlarını kendi karşılaması sağlanıyor. Giyim ihtiyacı varsa şefkateli çarşısına götürülerek deneyerek beğenerek kıyafetlerini almalarına imkan sağlanıyor, ev eşyaları tedarik ediliyor. Eğer kişisel bakımını kendi yapamayacak kadar düşkünse evde kişisel bakım hizmeti veriliyor. Engelli çocuğu varsa engelsiz yaşam merkezinden yararlanmaları ve ilgili kurumlardan sosyal haklarının takibi yönünde rehberlik hizmeti sağlanıyor.