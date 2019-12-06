Çankaya'da kadına karşı şiddete dikkat çekildi

Birleşmiş Milletler tarafından kadına karşı şiddette dikkat çekmek için ilan edilen "16 Gün" etkinlikleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nden Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Scott Weinhold’un ile Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü Karaalioğlu'nun katıldığı etkinlik, Çankaya Belediyesi Eser Park’ta gerçekleştirildi. Etkinlikte, parkın simgesi olan “Özgürlük” temalı kadın anıtının etrafı turuncu renkli menekşeler dikildi. Müsteşar Weinhold, kadına yönelik şiddet "dur" denilmesi gibi önemli konularda işbirliğini sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade etti.