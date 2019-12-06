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Yılın En İyi Havalimanı: İSG

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından biri olan CAPA tarafından “Yılın En İyi Havalimanı” seçildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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İSG “Yılın En İyi Havalimanı” ödülüne havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla layık görüldü.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın başarıları ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülüyor. İSG’ye 2019 yılının son günlerine yaklaşırken bir ödül de Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından 2002 yılından beri verilen CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nden geldi. İSG, Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nde havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla “Yılın En İyi Havalimanı” seçildi. Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı.

“İstanbul'un dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız”

Malta’da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesi’nde düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü CEO Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter Harbison’un elinden aldı. Göral, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “CAPA'nın, İSG’nin olağanüstü büyüme hikâyesini tanıyan bu çok değerli ödülünü almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ödülün, geçen sürede yolcu sayısı 6 kattan fazla artan ve bugüne dek 200 milyondan fazla yolcuya hizmet sunan İSG olarak terminal binası açılışımızın 10. yılına denk gelmesi de bizim için ayrıca büyük öneme sahip. Bugün Türkiye'nin en işlek ikinci ve Avrupa'nın 12. havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, halen yılda 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyoruz. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede yer alan İSG, İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanmasının ardından İstanbul’un şehir havalimanı konumuna yükseldi. Bağlantı yolları, gelecek yıl tamamlanacak metro hattı, ikinci pist açılışı ve yeni terminal inşasının tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin ve İstanbul’un havacılık sektöründe dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız.”

İSG, 2014 yılında CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nde 15-25 milyon yolcu kategorisinde “Yılın Havalimanı”, 2010 yılında da Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines Congress) tarafından ‘‘Dünyanın En İyi Havalimanı’’ seçilmişti. Ayrıca bu yıl en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Havalimanları” kategorisinde de birinciliğe layık görülürken, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından olan Fortune Dergisi tarafından da Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü verilmişti.

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