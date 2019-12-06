Yaratıcılığın Kalbi DOMOTEX 2020’de atacak

Halı ve zemin kaplamalarında dünyanın önde gelen ticari fuarı “DOMOTEX Hannover” 2020 10 - 13 Ocak tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek. Özel olarak hazırlanan "Framing Trends" sergisi, fuarın ana teması olan “ATMYSPHERE” temasından esinlenen oldukça çarpıcı enstalasyonlar içeriyor.

8 numaralı salonda yer alacak özel "Framing Trends" sergisi, “ATMYSPHERE” temasının her bir boyutunu oldukça yaratıcı ve ilham verici bir şekilde keşfe çıkacak. İlginç atmosferik ışık gösterileri, ağaç ve su gibi doğal motifler, yenilikçi ürün tanıtımları ve merak uyandıran tartışmaların gerçekleşeceği canlı bir ortam, yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasına da vesile olacak.

Sergide, iç mekanların havasını, refahını ve sağlığını geliştiren özellikler ile sağlıklı ve yeşil yaşamın sürdürülebilirliğinin yanı sıra doğal ve estetik mobilya detayları gibi konularda da yapılacak sunumlar; tasarımcılara, iç mimarlara, mimarlara ve sosyal medya influencer’larına ilham verecek.

DOMOTEX Hannover 2020 ile Yenilikçi Temaları Keşfedin!

Fuarın ana teması olan “ATMYSPHERE”e odaklanan “Framing Trends” sergisi, dört ana alanıyla birlikte yaratıcılığın kalbinin attığı merkez olmaya hazırlanıyor. Art & Interaction ( Sanat ve Etkileşim) alanı, sanatçıların ilham verici ve sıra dışı tasarımlarını sergilemeleri için tasarlandı. Doğadan esinlenerek oluşturulan, hem konfora hem de görsel hafızaya odaklanan desenlerden, doğadan ilham alan renk ahengi ile getirilmiş cam mozaik parçalara kadar birbirinden farklı desen, ürün ve çeşitteki halı ve zemin kaplamaları 10 - 13 Ocak DOMOTEX Hannover’de sergilenecek.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen öğrencilerin ve start-up şirketlerin organik yapılara benzeyen, estetik açıdan zarif tekstil kombinasyonlarını sergileyeceği özel bir bölümün de olacağı fuarda, Zemin Kaplama Alanları ise girişimcilerin yenilikçi ürünlerini ve enstalasyonlarını sunabilecekleri özel bir alan olarak yer alacak.

Ahşap zeminlere yönelik özel alan ise, iç mekanlara zevkli bir görünüm ve ruh kazandırmak için kullanılabilecek çeşitli ahşap uygulamaları üzerinden “ATMYSPHERE” ana temasını ele alıyor olacak. Üç boyutlu sistem kurulumlarından Otellerdeki Sürdürebilirlik’e kadar, halı ve zemin kaplamaları alanında, farklı içerik ve yeniliklerin yer alacağı fuarın, sağlık ve refah gibi iç ve dış mekan sağlığı açısından doğa dostu özellikleriyle de sektör ziyaretçilerinin yoğun ilgisi bekleniyor.

DOMOTEX Hannover’den Sonra Sektörün Bir Sonraki Durağı DOMOTEX Turkey!

Alman Devi fuar organizatör firması Deutsche Messe’nin Dünyanın alanında lider fuarı DOMOTEX markasının Türkiye’de düzenlenecek 7.si ise 13-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Ülkemizin halı ihracatı ve üretimi noktasında sektörün mihenk taşını oluşturan Gaziantep’te düzenlenecek 7.Uluslararası DOMOTEX Turkey fuarı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve ücretsiz online ziyaretçi kaydınızı yaptırmak için www.domotexturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.