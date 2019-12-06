Keçiören'de çevre konusunda öğrencilere profesyonel destek

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temiz çevre konusundaki çalışmalarıyla model olurken, tecrübelerini de aktarmayı da sürdürüyor. Köşk Anaokulu öğrencilerine Keçiören Belediyesi eğitim konusunda destek oldu. Geri dönüşüm kavramını tanımak, çöplerin ayrıştırılması davranışını kazanmak amacıyla yapılan eğitim seminerinde öğrenciler geri dönüştürülebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması konusunda bilgilendirildiler. Ayrıca çevre kirliliği ile ilgili bilgi alarak, çevreyi koruyup temiz tutacaklarına dair de söz verdiler.

“SIFIR ATIK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Sıfır atığa destek olmak için çeşitli kampanyalar yürüttüklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu ve insanların doğal kaynakları bencilce tükettiği bir ortamda Sıfır Atık projesini oldukça önemsiyorum. Bu bilinci yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca çevrenin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın çevre emanetini sorumlulukla taşıyacağına, bu sorumluluğu da ilerde kendi çocuklarına aşılayacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.​