Eğitimin duayen ismi Nesibe Aydın’a büyük ödül

35 yıllık eğitim hayatında ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarılar elde eden, binlerce gencin başarı hikâyesinde imzası olan Eğitimci ve Yazar Nesibe Aydın, Ankara Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen Ödül Töreninde “Eğitim Çınarı” ödülünü aldı.

Nesibe Aydın Kimdir?

1984 yılında, henüz 26 yaşında genç bir öğretmenken yazdığı ve tüm Türkiye’de “YEŞİL KİTAP” olarak bilinen Fen Liselerine Hazırlık kitabıyla Türkiye genelinde bir bilinirliğe ulaştı. Aydın, Yeşil kitabının ardından, yayıncılık faaliyetlerini, üniversite sınavlarına hazırlık test kitapları, soru bankaları ve MEB’in onayladığı kaliteli ders kitapları üreterek Aydın Yayıncılığı ülke çapında bir marka haline getirmiştir.

1998 yılında açtığı ve ismini taşıyan dershanesinde elde ettiği toplu ve yüksek başarılarla dikkatleri daha fazla üzerine çekmiş oldu.

Aydın’ın en büyük hayali, öğrencilerin özel kurslara gitmeden, sadece okulda alacakları eğitimle sınavlara hazırlanabileceği, çok iyi bir yabancı dil eğitimi alabileceği, sanat ve sporla da uğraşabileceği bir okul açmaktı. Aydın bu hayalini, 2008 yılında 90 dönümlük arsa üzerinde faaliyete geçen NESİBE AYDIN OKULLARI GÖLBAŞI KAMPÜSÜ ile gerçekleştirmiştir.

Türkiye dereceleriyle birlikte toplu ve yüksek başarılara imza atan Nesibe Aydın Dershanesi de son 4 yıl Yıldızlar Temel Lisesi olarak hizmet verdikten sonra, bu yıl, ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet vermek üzere, son derece donanımlı olan Yıldızlar Kampüsüne taşınmıştır.

Ankara’da iki büyük kampüsü, Çankaya ve Ümitköy’deki iki ilkokulu ve Oran’daki Sanat Akademisi’yle anaokulu 4 yaştan, lise 12.sınıfa kadar öğrencilerin eğitim aldığı Nesibe Aydın Okulları, Türkiye ve dünyada gerçekleştirdiği akademik başarılarının yanı sıra; spor, sanat, bilim ve kültürel faaliyetlerdeki toplu başarılarıyla da Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Aydın, 2015 yılında eğitim meşalesini Ankara dışına taşıdı. Sırasıyla Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır illerine açtığı okullar, kısa sürede bulunduğu şehirlerin en gözde okulları arasına girdi.

Günlük çalışma temposu 13-14 saatin altına düşmeyen ve “eğitimden kazandığını, eğitime yatıran” Nesibe Aydın, öğretmenlerinin feyzaldığı, öğrencilerinin de idolü olarak tanınarak eğitim dünyasının fenomen ismi haline geldi.