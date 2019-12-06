Ünlü İsim, İç Çamaşırlarını Çıkarıp Instagram'a Fotoğraf Attı!

Takipçileriyle paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Cicişler'den Ceyda Ersoy, son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaştığı kıyafetsiz pozlarıyla birlikte gündemi sallamaya büyük bir hızla devam ediyor.

Ceyda Ersoy, Instagram hesabından en son dün akşam saatlerinde bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iç çamaşırını çıkaran Ersoy, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kitap Okurken İç Çamaşırı Giymediğini Söyledi

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler kamuoyunda Cicişler olarak biliniyor. Cicişlerden Ceyda Ersoy, dün akşam saatlerinde şaşırtan bir paylaşım yaptı. İç çamaşırını çıkardığı fotoğrafında eline kitap alan ve göğsünü kitaplarla sansürleyen Ersoy, açıklama bölümüne kitap okurken iç çamaşırı giymediğini belirten bir not düştü. Ceyda Ersoy'un fotoğrafı kısa sürede onbinlerce beğeni aldı.

Danla Bilic'e Meydan Okudu!

Ceyda Ersoy, geçen ay bir paylaşım yapmış ve mide ameliyatı olduktan sonra kısa süre içinde fazla kilolarından kurtulmayı başaran Danla Bilic'i rekabet meydanına davet etmişti.

Yatak pozuyla takipçilerinin karşısına gelen Ersoy, fotoğrafın açıklama bölümüne direkt olarak isim vererek Danla Bilic'i hedef alıp; her ne yaparsa yapsın asla bir Ceyda Ersoy olamayacağını söylemişti.

Yatakta Tamamen Kıyafetsiz Poz da Vermişti!

Paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Ceyda Ersoy'un son zamanlarda bu tarz paylaşımlarını artırmasının "gündeme girme çabası" olduğu da ifade ediliyor. Ceyda Ersoy, Eylül ayı içerisinde yatak ve banyoda kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çıkararak tamamen kıyafetsiz bir poz vermişti. Ersoy, bu fotoğrafıyla Instagram tarihinde kendi hesabına ait beğeni rekorunu kırmıştı.