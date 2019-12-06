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Ceren Özdemir'in Katili 4 Sayfa İfade Verdi:: Anlattıklarıyla Kan Dondurdu!

Ordu'da üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak cani bir şekilde öldüren Özgür Arduç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amok hastası olduğu bilgisine ulaşılan katilin 4 sayfa ifade verdiği bilgisi paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde 2.sınıfta öğrenim gören Ceren Özdemir, 4 Aralık 2019 tarihinde kendilerine ait olan evin bulunduğu binanın girişinde, ruh hastası Özgür Arduç'un saldırısıyla birlikte kalbinden bıçaklanmış, ve hayatını kaybederek Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Ceren'in hayatını kaybetmesine sebebiyet veren katil Özgür Arduç ise cinayetin ardından geçen 3 gün içerisinde yaka paça yakalanarak tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Tüyler Ürperten İfade

Henüz 20 yaşında olan Ceren Özdemir'in hayatını kaybetmesine sebep olan Özgür Arduç, yaşanan cinayet olayından 3 gün sonra bir esnafın yaptığı ihbarla yakalandı. 

Bir marketten bıçak alarak insan avlamak için yola koyulduğunu büyük bir soğukkanlılıkla dile getiren Arduç, çeşitli şahısların arkasına takıldığını ve onları bıçak ile tornavida kullanarak öldürmek için kafasında plan kurduğunu fakat so anda hep başkalarının karşısına çıktığını ve bu yüzden olayı yapamadığını aktardı. Olay sabahı uyanır uyanmaz "kimi öldürebilirim" düşüncesini aklına takarak insanları izlemeye ve takip etmeye başladığını sözlerine ekledi.

Karşısına bir kadının çıktığını anlatan cani katil, o kadını taip ettiğini ve hangi evde oturduğunu, evinin oturduğu binayı öğrendiğini anlattı. Fakat hangi dairede oturduğunu göremediğini. Ceren Özdemir'i öldürmeyi her şeyden çok istediğini canice anlatan ruh hastası psikopat, cezaevinden çıkınca adresini tespit edeceği bayanı öldüreceğim diyerek kendini şartladığını belirtti.

Cadde üzerinde boyu kısa olan kadını gözüne kestirdiğini ve takip etmeye başladığını söyleyen ruh hastası, bazen arasına mesafe koyduğunu, bazen de yan yana yürüdüğünü söyledi. Genç kızın zile bastığını; tam kapıyı kapatacağı esnada "Bakar mısınız" dediğini, kızın bakmasıyla birlikte hemen apartmana girip bıçak darbesi vurduğunu anlattı. Yaptıklarından dolayı pişman olmadığını da sözlerine ekleyen cani, cezaevinden çıkarsa tekrardan insan öldüreceğini belirtti.

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