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Genç Kadına Toplu Tecavüz Edip Yakmışlardı: Firar Ederken Öldürdüler!

Hindistan'da yer alan Telengara isimli eyalette geçtiğimiz hafta, yaşının 26 olduğu öğrenilen bir veteriner kadına toplu bir şekilde tecavüz ederek ardından canice yakan şahısların 4'ü de polis ekiplerince gözaltına alındı. Söz konusu 4 şüpheli firar etmek istedi. Böyle bir girişimde bulunur bulunmaz polis acımadı ve 4'ünü de kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Hindistan Telangana eyaleti içerisinde 26 yaşında olduğu öğrenilen bir veterine kadar önce 4 kişinin tecavüzüne uğradı. Ardından ise canice yakılarak öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli olan 4 şahıs kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındayken firar etmeye çalışan ve böyle bir girişimde bulunan şahıslar, polis ekiplerince kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Dünya basınında yankılanan söz konusu olayın ardından oldukça geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Şüpheliler aradan geçen 2 günün sonrasında polis ekiplerince yaka paça yakalandılar. 

Hint basını, bugün yerel saatle 03.00 civarında polisin tatbikat için zanlıları olayın yaşandığı bölgeye götürdüğü esnada; şüphelilerin birkaç polisin silahına saldırıp firar girişiminde bulunduğu, ardından ise diğer polislerin çarpraz ateşe alarak öldürdüğü bildirildi. 4 şüpheli polislerin kurşun yağmuruyla can verdi.

Konuya yönelik bir takım açıklamalar altına imza atan Haydarabad Polis Sözcüsü, Şüphelilerin polislerin silahını almaya çalışıp firar girişiminde bulunduğunu; bu sebepten dolayı çarpraz ateşe alınarak öldürüldüğünü aktardı. 4 tecavüz zanlısının sağlık ekipleri gelmeden öldüğü de yine sözcü tarafından paylaşılan bilgilerdendi.

Büyük Yankı Uyandırdı

Geçen hafta meydana gelen sçz konusu olay, ülkede büyük yankı uyandırırken Dünya basınına da yansıdı. Hindistan'da binlerce kişi suçluların yakalanması için sokaklara dökülmüş ve uzun saatler boyunca eylem yapmışlardı.

Şüphelilerin öldürülmesiyle birlikte olay yerinde oldukça büyük bir kalabalık toplandı. Bölgede toplanan halk, 4 tecavüzcüyü çarpraz ateşe alarak öldüren polisleri tebrik etti. Öldürülen 26 yaşındaki talihsiz kadının babası ise, polislere gözyaşları içerisinde tebrik dileklerini iletti. Kızının artık huzur içinde yatabileceğini de sözlerine ekleyerek, yüreğinin bir nebze de olsa ferahladığını anlattı.

Olay Neydi?

Hindistan'da 27 yaşında olduğu öğrenilen bir veterinerin toplu tecavüz vakasının kurbanı olduktan sonra yakılarak büyük bir canilikle öldürülmesinin ardından bölgede binlerce protestocu sokaklara dökülmüştü.

Polis yetkilileri olayda ihmali bulunduğu iddia edilen 3 memurun açığa alındığını da açıklamıştı. Veteriner olduğu öğrenilen kadının aile üyeleri, siyasetçi ve kolluk kuvvetlerinden gelen ziyaret taleplerini reddetmiş, yetkilileri bu tür olaylara karşı hareket halinde olmaları konusunda uyarmıştı.

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