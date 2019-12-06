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Ünlü Şarkıcı Hayranının Ağzına Tükürdü!

İngiltereli Dünyaca ünlü rap şarkıcısı olan Slowthai, oldukça garip bir olayla gündeme geldi. Milwaukee'de konser veren ünlü şarkıcının gösterisine "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazan bir pankartla katılım gerçekleştiren bir kadının şaka yaptığı düşünüldü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Dünyaca ünlü ve milyonlarca hayranı bulunan rapin yıldız isimlerinden olan Slowthai, kadın hayranının isteğini geri çevirmedi ve yanına giderek ağzına tükürdü. Rapçi o anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının tükürdüğü esnada kadının oldukça mutlu olması ise mide bulandırdı.

"Ağzıma Tükürmene İhtiyacım Var"

Slowthai'nin, Milwaukee üzerinde gerçekleştirilen konserinde bir kadın hayranıyla arasında iğrenç bir olay yaşandı. Rapçinin bir kadın hayranının gösteriye üzerinde "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var" yazılı pankartla gelmesi üzerine kadının yanına gidip, çenesini tutup ağzına tükürmesi Dünyada yankılandı. Kadın hayranının rapçi tarafından yapılan bu harekete karşı oldukça mutlu ve iştahlı görünmesi ise mide bulandırdı.

Görevlinin Yüz İfadesi Güldürdü

Rapçi Slowthai, yağtığı bu iğrenç anların videosunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Videoda Slowthai'nin bu hareketi yaptıktan sonra arkadaki görevlinin olaya gösterdiği tepki ise tebessüm ettirdi.

İşte o video..

Slowthai Kimdir?

Dünya'nın en ünlü rap yıldızları arasında yer alan Slowthai, kadın hayranının isteğiyle birlikte ağzının içerisine tükürmesiyle birlikte mide bulandırıp Dünya magazin gündemine bomba gii düşmüştü. Peki Slowthai kimdir?

Slowthai, İngiliz asıllıdır. 26 yaşında olan ünlü rapçi, dövmelere karşı oldukça ilgilidir. 100'den fazla rap parçası bulunmakta olup, milyonlarca kişinin hayranlık beslediği bir isim olarak dikkat çekmektedir. Dünya'nın hemen hemen her ülkesinde kendine hayran olan bir kişinin bulunduğu Slowtai, Youtube ve Spotify üzerinde milyarlarca dinlenmeyi başaran sayılı şarkıcılardandır.

Instagram hesabından paylaştığı mide bulandırıcı olayla gündeme gelen ve oldukça kınan Slowthai'nin birçok başarısı varken bu tarz olaylarla gündeme gelmesi ise hayranları tarafından eleştirildi.

İngiltere Twitter gündeminde bomba gibi yankılanan iğrenç olayla ilgili olarak 1 saat içerisinde yaklaşık olarak 10.000 tweet atıldı ve kadının ne kadar aciz olduğu paylaşıldı. Kadının alkol etkisiyle mi böyle bir şey yaptığı yoksa cidden istediği mi büyük merak konusu oldu. 

Bugün 19:17 TSİ - Dünya

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