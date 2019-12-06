Mehmet Ali Erbil'in Hastaneye Ödediği Aylık Ücret Ağızları Açık Bıraktı!

Uzun yıllardan beri mücadele içerisinde olduğu kaçış sendromu ismi verilen hastalığından dolayı aylar boyunca yoğun bakımda kalan ve her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan, ardından bu hastalığı yenmeyi başarıp evine çıkan Mehmet Ali Erbil, 1 hafta önce tekrar rahatsızlanmış ve yine apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, yoğun bakımdan normal odaya geçirdikleri bilgisini verdikleri ünlü şovmenin hastane masraflarının artık sigortası tarafından karşılanamadığı bilgisi ortaya çıktı ve söz konusu bilgi yankılandı.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi

Hayranlarının sağlık durumunun ne durumda olduğunu oldukça merak ettiği ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan "Gel Konuşalım" isimli programda sağlık durumunun hangi safhada olduğuyla ilgili bilgi aktarımında bulunuldu.

"Sigorta İşlemiyor"

Programın sunucularından olan Seray Sever, Türk televizyon tarihine damga vuran isimler arasında yer alan ve kısa süre önce 62 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in artık sigortasının işlemediğini ve aylık olarak hastaneye 100 ila 150.000 TL para ödediğini iddia etti.

Kendisini ziyarete gittiğini ve o esnada hapur hupur yemek yediğini gülünç bir şekilde anlatan Seray Sever, Erbil'in sevinerek "şimdi döner gelecek" dediğini; yani toparladığını söyledi.

Bu esnada diye konuya bir ayraç koyan Sever, sigortasının bir önceki hastalığında geçerli olduğunu; aylık olarak 150.000 TL'ye varan tutarlar ödediğini iddia etti.

Fizik Tedavisi Devam Ediyor

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, yoğun bakımdan normal odaya geçirilen Erbil'in sağlık durumunun hangi safhada olduğuyla ilgili bilgi aktarımında bulundu ve ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili fizik tedavisinin devam ettiğini, diğer rehabilitasyon tedavililerinin de tam anlamıyla yapılabilmesi için hastanede normal odaya alındığını duyurdu.

Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapamayacağını anlatan Erbil, Sezin'in de babasına yakın olup, torununu kucağına verebilmek için doğumu onun yattığı hastanede yapacağını anlatmıştı.