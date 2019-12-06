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Ölen Kadını Tekrardan Canlandırdılar, 6.5 Saat Boyunca...

İspanya'da Dünya'da yankılanan ve büyük şok etkisi yaratan bir olay yaşandı. Nuria kenti yakınlarında dağ yürüyüşü yapmak adına evden ayrılan bir kadın, meydana gelen kar fırtınası sebebiyle tekrar gelemedi ve vücudu resmen dondu. Vücut sıcaklığı 20,2 seviyesine kadar inen talihsiz kadının kalp atışı tam 6.5 saat boyunca durdu. Yani 6.5 saat boyunca öldü. Kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahale ile birlikte 11 gün sonra ölü geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Enver Yılmaz
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İspanya'da vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar gerileyen ve bu sebepten dolayı kalp atışı tam 6.5 saat boyunca duran; bu süre zarfında vücudu kan pompalamayan yani tıbben ölen kadının, hayata döndürülmesi ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar olmadığı bilgisi Dünya'yı salladı.

İspanya La Vanguardia gazetesinde paylaşılan haber kapsamında, 3 Kasım 2019 tarihinde ülkenin Kuzeydoğu bölgesinde yer alan Nuria şehrine yakın olan bir konumda eşiyle birlikte dağ yürüyüşüne ıkan Audrey Mash isimli bir kadın, çıkan kar fırtınası sebebiyle tekrardan dönemedi ve bulunduğu bölgede vücudu tamamen dondu.

6.5 SAAT KALBİ DURDU

Yaklaşık olarak 3 saat boyunca bölgede yer alan kurtarma ekiplerince helikopterle hemen hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki kadının tıbben öldüğü düşünüldü.

Vücut sıcaklığının 20,2 santigrat olduğu ve 6.5 saattir kalbi atmadığı teşhis edilen kadın, hastanedeki iki uzman doktor sayesinde hayata öndü.

Ölüyü Canlandırdılar

Yetkililer, hastaneye geldiğinde ölü olan fakat yapılan müdahaleler ile birlikte 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash'ın yalnızca el parmaklarında bir takım geçici koordinasyon ve uyuşmazlık problemi meydana geldiğini, vücudunun hiç bir noktasında kalıcı nörolojik hasar olmadığını vurguladı.

Eşiyle birlikte 2 yıldan beri Barselona'da ikamet eden ve İngilizce öğretmenliği yaparak geçimini sağlayan ölüp dirilen kadın, 3 Kasım'da yaşanan olaylara yönelik hatırladığı hiçbir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Dünya Tarihine Geçti

Yetkili isimler, hipotermi sonucunda 6.5 saat boyunca kalbi duran ve tıbben ölen kadının, yaşama tekrar döndürülmesinin Dünya'da büyük yankı uyandırdığını duyurdu. 

Basını Salladılar

İspanya'da yaşanan bu gerçek olup olmadığı düşünülen, fakat tamamıyla gerçek olan olay Türkiye başta olmak üzere Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Kore, Japonya, Mısır, Bulgaristan, Yunanistan, Japonistan, İran, Irak'da büyük yankı uyandırdı.

Olay Dünya basınını sallarken, böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna dair detayların paylaşılması söylendi ve ölüme çare bulunup bulunmadığı soruldu. 

Bugün 19:34 TSİ - Dünya

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