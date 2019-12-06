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Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı 

Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı. Türkiye son 9 yıl içinde 11,5 derece sıcaklık ile son yılların en sıcak Kasım ayını yaşadı.
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Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı 

Türkiye son 9 yıl içinde 11,5 derece sıcaklık ile son yılların en sıcak Kasım ayını yaşadı. 9 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının yaşandığı Kasım ayında ayrıca, 1971 yılından bu yana yaşanan en yüksek sıcaklık ortalaması olarak kayıtlara geçmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel verilere göre 2019 yılının Kasım ayı itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır, Gemerek, Osmancık, Batman, Cizre vb. bölgelerde sıcaklık ortalaması mevsim normallerinde yaşanmıştır.

Uzun süre Türkiye’de kasım ayında ölçülen en yüksek sıcaklık ortalaması 8,9 derece olarak gerçekleşmiştir. Ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve çevre kirliliğine bağlı olarak 1971 yılından sonraki en yüksek Kasım ayı sıcaklık değeri bu yıl için ölçülmüştür. Yapılan ölçümlere göre Kasım ayında bu yıl ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 11,5 derece olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ölçümlere göre son 9 yılın en yüksek Kasım ayı sıcaklığı 2019 yılında ölçülmüş oldu.

Marmara Bölgesinde Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

Sanayi ve nüfus bakımından en yoğun bölgelerden biri olan Marmara Bölgesinde ortalama sıcaklık yaklaşık 5 derece bir artışla son yılların en yüksek oranına sahip olmuştur. Uzun süre Marmara Bölgesinde Kasım ayındaki sıcaklık 10,4 derece olarak gerçekleşirken bu yıl 15,1 derece olarak ölçülmüştür.

Marmara Bölgesine benzer şekilde Ege Bölgesinde de Kasım ayı itibariyle mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık artışı yaşandığı tespit edilmiştir. Bölgede yapılan ölçümlere göre Kasım ayında ortalama 11,3 derece olarak gerçekleşen sıcaklık, bu yıl 14,9 derece seviyesinde gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık Kütahya’da 9,7 derece ile gerçekleşirken, en yüksek sıcaklık ise 20,1 dereceyle Bodrum’da yaşanmıştır.

Marmara Bölgesi özelinde ise en düşük sıcaklık Kasım ayı içinde Kırklareli ve Lüleburgaz’da gerçekleşirken, aynı ay için en yüksek ortalama 19,4 derece ile Çanakkale’de gerçekleşmiştir. Yapılan son ölçümlere göre uzmanlar tarafından Kasım ayı itibariyle yaşanan bu sıcaklık değişimlerinin endişe verici olduğu ifade edilmiştir.

Kasım Ayında Türkiye Yüksek Basınç Etkisinde Kaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklimlerde yaşanan salınımlardan dolayı yıllara göre düşük veya yüksek sıcaklık farklılıklarının yaşanabileceği ifade edilmiştir. 2000 yılından itibaren sıcaklık artışlarının giderek artmaya başladığına dikkat çeken Toros, yaşanan bu durumun küresel iklim değişikliği ile doğrudan bağlantılı olduğu ifade edilmiştir.

Türkiye’nin bu yıl Kasım ayı itibariyle yüksek basınç etkisi altında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaşanan yüksek basınç etkisinin soğuk hava ve yağmurların ülke genelinde görülmemesine neden olduğu belirtilmiştir. Benze şekilde Türkiye’nin güneyden gelen sıcak rüzgarların etkisi altında kaldığını ifade eden Toros, Kasım ayı itibariyle Türkiye’nin mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşadığını belirtmiştir.
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