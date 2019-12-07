ANKESOB'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıda Genel Sekreterler, 'Mevzuat Uygulamaları' ve yeni 'Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS)' hakkında bilgilendirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2019/2. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Birliğe bağlı oda genel sekreterlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın başkanlık yaptığı toplantı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, "Esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etme ve onlara yol gösterme adına çok önemli bir görev üstlenmiş olan odalarımızın genel sekreterlerinin bilgilerini devamlı geliştirmelerini, kendilerini yetiştirmelerini çok önemsiyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerinin karşılanması ve odalarımızın faaliyetlerinin tam manasıyla yerine getirilmesi sizlerin bilgi birikimi ve gayreti ile yerine getirilebilmektedir. Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Yine bir genel sekreterler eğitim toplantımızda bir araya geldik. Bu eğitimler vesilesiyle sizlerle devamlı iletişim ve istişare içerisinde olmak, bilgi alışverişi yapmak, sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerinin karşılanması, odalarımızın kaliteli hizmet vermesi ancak sizlerin bilgi birikimi ve gayreti ile mümkün. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol, ANKESOB olarak oda genel sekreterleriyle bir araya gelmeyi, etkileşim halinde olmayı ve bilgi paylaşımını çok önemsediklerini belirterek, "Eğitim ve değerlendirme toplantımızda genel sekreterleri çok yakından ilgilendiren Mevzuat Uygulamaları ve yeni ESBİS sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Bu konular işlerinizin çok sağlıklı yerine getirilmesi anlamında hayati önem taşıyor. Çalışmalarınıza değer katacak, kolaylıklar getirecek yeniliklerle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, genel sekreterlere yönelik "Mevzuat Uygulamaları" hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özen sunumunda; 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği ile en son 18 Ekim 2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hakkında da bilgilendirmede bulunan Özen, "İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında; gerekli araç gereç temini, eğitim, bilgilendirme, acil durum hazırlığı, risk değerlendirme, sağlık gözetimi, kaza inceleme ve önleme, kontrol ve denetim, iyileştirme ve geliştirme yapmakla yükümlüdürler. Bu anlamda esnaf ve sanatkarlarınızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı ve yol gösterici olmalısınız." dedi. Özen ayrıca, Çıraklık Mevzuatı Değişiklikleri ile Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi hakkında da bilgi verdi.

Toplantının devamında Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Ege tarafından yeni "Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS)" hakkında; projenin amacı, hazırlanma süreci ve işlem basamaklarını içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Ege sunumunda özetle şunları kaydetti: "Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarların, esnaf sicil işlemleri ile esnaf ve sanatkarlar meslek odalarına üyelik kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, sicil kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi sistemidir.

Süreç içerisinde, ESBİS'in gelişen teknolojiye uyumlu, artan ihtiyaçları karşılayacak ve mevzuat değişikliklerine (Sicil Yönetmeliği, NACE) uyum sağlayacak şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 'Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sitemi'nin Yenilenmesi' projesine Mart 2018 itibariyle başlanmıştır. Proje analiz çalışmaları tamamlanmış olup, tasarım ve kodlama aşamasına geçilmiştir. Mevcut durumda projenin vasıflandırma testleri yapılmaktadır."

Ege sunumunun devamında uygulamaya konulacak 'ESBİS'in Yenilenmesi',' ESBİS Mobil Uygulama', 'ESBİS Coğrafi Bilgi Sistemi' ve 'ESBİS Muhasebe Sistemi' gibi yeni hizmetlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ege'nin sunumunun ardından Genel Müdürlük Uzmanı Mehmet Yasir Herdem tarafından "ESBİS Test Uygulaması" örnek uygulamalar eşliğinde detaylarıyla anlatıldı.

Uzmanların yeni ESBİS uygulaması ile ilgili sunumlarının ardından Genel Sekreterler de konuya ilişkin görüş ve sorularını yönlendirdi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da şunları ifade etti: "Bilgi çağı, ya da diğer bir ifadeyle dijital çağ olarak adlandırılan 21. yüzyıl, çok önemli teknolojik yenilikleri insanlığın hizmetine sunmuştur. Bizim de bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmamız gerekmekte, bu doğrultuda bilgilerimizi yenilemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşım uygulamalarına, yenilikçi sistemlere geçmek zorundayız. Bu anlamda bugün burada yeni ESBİS sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Genel Müdürlük Uzmanlarımız Ergün Ege ile Mehmet Yasir Herdem'e, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'e çok değerli sunumları için teşekkür ediyorum. Toplantımızın verimli hizmetlere katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcı genel sekreterlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum."