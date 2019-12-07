Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Pazar günü sahasında Altay’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmana sarı kart cezası bulunan Mehmet Yiğit izinli olduğu için katılmadı. Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyona yönelik oyuna geçen mor-sarılı ekip çabukluk çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, duran top organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.