TFF 1. Lig’in 14. haftasında Pazar günü sahasında Altay’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmana sarı kart cezası bulunan Mehmet Yiğit izinli olduğu için katılmadı. Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyona yönelik oyuna geçen mor-sarılı ekip çabukluk çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, duran top organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.
Bugün 10:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:36 TSİ
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Pazar günü sahasında Altay’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz