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Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Pazar günü sahasında Altay’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 14. haftasında Pazar günü sahasında Altay’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmana sarı kart cezası bulunan Mehmet Yiğit izinli olduğu için katılmadı. Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyona yönelik oyuna geçen mor-sarılı ekip çabukluk çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, duran top organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.   
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