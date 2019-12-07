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Ankara Zabıtası'ndan 11 ayda 26 bin denetim

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. 11 ayda 26 bin 194 denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen 15 bin 111 talep ve şikayeti de değerlendirdi. 

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin Zabıta ekipleri, gündüz nüfusunun iki buçuk milyonu bulan Çankaya’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi. Zabıta, 11 ayda 26 bin 194 denetim işlemi gerçekleştirdi. Zabıta, halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyerek, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Zabıta yaptığı denetimlerde; 11 bin 510 işyerine uygunluk, 8 bin 11 işyerine ihtar, 5 bin 236 işyerine idari yaptırım tutanağı, 1437 işyerine de durum tespit tutanağı düzenledi.

SEYYARLA MÜCADELE

Halk sağlığını öncelik alarak 7/24 hizmet veren Çankaya Zabıtası, pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren işletmeleri denetliyor. 11 ay boyunca yaptığı denetimlerde 1289 seyyar satıcının faaliyetine son veren Çankaya Zabıtası, seyyara geçit vermiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak seyyarla mücadele eden Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiriyor. Zabıta, Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı gibi 15 bin 111 şikayet hakkında da işlem yaptı. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor.  

Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.
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Bugün 11:04 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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