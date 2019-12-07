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Çankaya 2. Kitap Buluşması, 13 Aralık'ta başlıyor

Çankaya Belediyesinin, Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlediği Çankaya 2. Kitap Buluşması, 13 Aralık'ta başlıyor.

Tuğçe Cantürk
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40 yayın evinin katılımıyla 13- 22 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek 2. Kitap Buluşmasında yazarlar da  söyleşi ve imza günlerinde Başkentlilerle buluşacak. 

Çankaya Kitap Buluşması’nın ikincisi Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle 13 - 22 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başlıyor. Çankaya’nın tek kitap fuarı bu yıl da 40 yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapmasının yanı sıra yazarları da söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşturacak.

KİTAP BULUŞMASINA DAVET
Çankaya Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen kitap fuarının okur profili yüksek bir kent olan Ankara için önemine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara’nın adına yakışan bir kitap fuarı yoktu. Bu önemli eksikliği gidermek adına bir ilke imza atarak TAKSAV işbirliği ile kitap fuarımızı ikinci kez düzenliyoruz” dedi. Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla kitapseveri Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde buluşturduklarını söyleyen Taşdelen, fuara tüm Ankaralıları ve kitap severleri davet etti. Çankaya Belediyesi olarak yazarları, yayıncıları, kitap dostlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"Kırktan fazla yayınevinin katılacağı etkinlikte hayata, edebiyata ve kentli olmaya dair paneller, söyleşiler ve çocuklara yönelik felsefe, sanatsal yaratıcılık, kent bilinci, geri dönüşümle ilgili atölyeler olacak. Etkinlik boyunca altmıştan fazla yazar okurlarıyla buluşup, kitaplarını imzalayacak. Ayrıca fuar birbirinden güzel sergilere de ev sahipliği yapacak. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerimizin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergileneceği sergi ve söyleşilere de tüm Çankayalı sanatseverleri bekliyoruz."
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Bugün 11:22 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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