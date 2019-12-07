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Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; çimento sektörü ihracat gelirinde yüzde 46’lık artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 19,7’si ihracata konu oldu.

Tuğçe Cantürk
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2019 YILININ İLK 9 AYINDA ÜRETİLEN ÇİMENTONUN YAKLAŞIK %20’Sİ İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından çimento sektörü Ocak-Eylül dönemi verileri açıklandı. 2018 yılının ilk aylarında beklenenden sıcak geçen kış ayları sayesinde 2018 yılı ilk 6 ayında satışlar öngörülenden fazla artış göstermişti. Ancak 2019 yılında mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve geçen yılın son dönemindeki küçülmenin devam eden etkisiyle, çimento iç satışlarında daralma yaşandı. Bölgesel olarak iç satışlarda daralmanın en düşük olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri oldu.

Açıklanan son verilere göre Türkiye genelindeki konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artarak 146.903 oldu. Çimento sektörü iç pazarındaki daralmayı değerlendiren TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Faizlerin düşürülmesiyle inşaat sektöründe yaşanacak olumlu gelişmelerle birlikte sektörümüzün iç satışlarının pozitife döneceğini umut ediyoruz” dedi.

Çimento Sektörü İhracatla Nefes Aldı

TÜİK verilerine göre, sektörün 2019 yılının ilk 9 ayında çimento ve klinker toplam ihracatını en çok artırdığı ülke Kamerun olurken; bu ülkeyi Fildişi Sahili ve Gine izledi.

Bu dönemde çimento ihracatı % 46,1 oranında artarak 8,6 milyon ton, klinker ihracatı ise %111 artarak 9 milyon ton olarak gerçekleşti. Sektörün toplam ihracat değeri bu dönem için %46 artışla 676 Milyon Dolar olmuştur.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Son 2-3 yıldır bizim için en önemli pazar ABD’dir. Özellikle burada artan inşaat faaliyetlerinin ihracatımıza olumlu etkisi olmuştur. Diğer önemli pazarlarımız Gana ve İsrail’dir” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:33 TSİ - Ekonomi

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