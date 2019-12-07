“Başkanım Okulumda” etkinliği kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. Bu cennet vatanın imkânlarını ve kaynaklarını sizler değerlendireceksiniz. Sizleri daha güzel bir gelecek bekliyor” dedi.

“ TÜRKİYE, DÜNYANIN EN GÜZEL VE EN ZENGİN ÜLKESİDİR”

Bağlum Özkent Akbilek Ortaokulu’nda düzenlenen “Başkanım Okulumda” etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Altınok, toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Başarılı olmanın yollarını öğrencilerle paylaşan Altınok, “Gençler inanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Her Türk genci bir Türk bayrağıdır. Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye'mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız” dedi.

“UYUŞTURUCU İLLETİNE YAKLAŞMAYIN”

Öğrencileri uyuşturucu kullanımı konusunda da uyaran Başkan Altınok şunları söyledi:

“Sizler devletimizin, milletimizin, ailenizin ve bizlerin gözbebeğisiniz. Tüm kötülüklerden ve tuzaklardan sizleri korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uyuşturucu denen illete ‘bir defa’ diyerek yaklaşmayın. Bir millet yok edilmek isteniyorsa yeni neslini uyuşturucu batağına sürükleme yoluna gidilerek bu gizli savaş devreye sokuluyor. Uyuşturucu bir savaştır, bu savaşta alet olmayınız.”

“BAĞLUM PIRIL PIRIL OLACAK”

Bağlum’da devam eden alt yapı çalışmalarına ve hayata geçirilecek olan Millet Bahçesine de değinen Başkan Altınok, “Bağlum'a yapacağımız projelerden bir tanesi de Millet Bahçesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın talimatıyla ve belediyemizin katkılarıyla hayata geçireceğiz. Millet Bahçesi'nin içerisinde birçok sosyal ve kültürel tesisler olacak. Karakaya, Hisar ve Kafkaslar mahallelerimizi içerisine alacak olan bu projenin yanında bir de kent ormanı projemiz var, onu da inşallah bakanlığımızdan işbirliği içerisinde yapacağız. Ayrıca Bağlum'da alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah seneye pırıl pırıl bir Bağlum hizmetinizde olacak” diye konuştu.

BAŞKAN ALTINOK, KÜTÜPHANE SÖZÜ VERDİ

Başkan Altınok çocuklara hitaben yaptığı konuşmanın ardından onlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkan Altınok, Ahmet Fatih Çiftçi isimli öğrencinin, “Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?” sorusuna, “Necip Fazıl Kısakürek’in Çöle İnen Nur adlı kitabını iki kere tek solukta okudum” cevabını verdi.

Nursena Üstün isimli öğrenci ise başkan Altınok’a öğrencilik hayatındaki en çok sevdiği dersi sordu. Başkan Altınok bu soruya tarih ve sosyal bilgiler diyerek cevap verdi.

Saliha Sultan Yılmaz’ın “Okulumuzda kütüphane yok, kütüphane kuracak mısınız?” talebini ise Başkan Altınok okula kütüphane kurma sözü vererek yanıtladı.

“KEÇİÖREN BİR ESERLER TOPLULUĞUDUR”

Başkan Altınok Bedirhan Üstün isimli öğrencinin, “Başkan olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Başkan olmak için bir talebim yoktu. Ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Partimizin genel başkanı ‘aday ol’ dedi ben de aday oldum. Keçiören’in çocuğu olmamız başkan olmamızda ve elde ettiğimiz başarılarda oldukça etkili olmuştur. Keçiören Altındağ’ın bir mahallesiydi. Biz çocukluğumuzda gezmek için Kuğulu Park’a ya da Gençlik Parkı’na giderdik. Çünkü Keçiören’de ailelerin vakit geçirebilecekleri alanlar yoktu. Çok şükür öyle eserler yaptık ki, Çankaya’da oturanlar artık Keçiören’i gezmeye gelir oldu. Şuan Keçiören’de yapılmış olan eserler Ankara’nın hiçbir ilçesinde yok. Cumhuriyet Kule’mizi de muhteşem bir eser olarak tamamladığımızda, kale, kule teleferik, şelale, doğal yaşam alanımız ve Deniz Dünyası gibi eserlerimizle marka bir kent olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Ankara’da ve Türkiye’de hiçbir ilçede Keçiören’deki kadar gezilebilecek tarihi, kültürel esere rastlayamazsınız. Dolayısıyla Keçiören bir eserler topluluğudur.”​