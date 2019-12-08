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Takcisi Dehşeti: Aracına Aldığı Genç Kızı Ormana Götürüp...

İstanbul'da 2019 yılı Şubat ayı içerisinde yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan taksici dehşetiyle ilgili mahkemeden karar çıktı. Aracına binen genç kızı ormanlık alana götürerek burada tecavüz eden sapık taksici 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Taksisine binen genç kızı, gideceği yer yerine ormanlık alana götüren ve orada tecavüz eden sapık taksici Tamer Özcan, ilk olarak 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şahıs hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kendini savunamayacak kişiye karşı suçu işleme ve cinsel saldırı suçları sebebiyle cezanın 27 yıla çıkarılması kararı verildi.

Alkollü Olmasını Fırsat Bildi

İstanbul'da 2019 yılı Şubat ayında 22 yaşındaki S.U. isimli genç kız, arkadaşı P.D. ile birlikte taksici Tamer Özcan'ın aracına bindi. P.D.'yi evine bırakan sapık taksici, 22 yaşındaki S.U.'nun alkollü olmasını fırsat bilerek, aracı ormanlık alana sürdü. Burada talihsiz kıza 3 saat boyunca tecavüz etti.

Öldürmesinden Korktu

S.U., sabah saatlerinde alkolün etkisinden kurtulduğunda taksici tarafından cinsel saldırıya uğradığını farkedince öldürmesinden korktuğunu ve bu sebepten dolayı şahsın tüm taleplerini yerine getirdiğini anlattı. Özcan, tecavüzde bulunduğu 22 yaşındaki genç kızdan taksi parasını da alarak yol kenarında bıraktı. Yoldan geçen bir sürücü kızı görüp aracına aldı. Ardından olayı duymasıyla birlikte S.U. ile birlikte polis merkezine gitti ve genç kızın şikayetçi olmasını sağladı.

Güvenlik Kamerasından Tespit Edildi

Olay sonrasında polis ekiplerinin gözaltına aldığı sapık taksici, genç kızın kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Fakat taksideki güvenlik kamerası görüntüleri olayın tecavüz olduğunu ortaya çıkardı. Tutuklanan sapık taksici hakkında 14 yıl hapis cezası verildi.

27 Yıla Çıkarıldı

Verilen 14 yıllık hapis cezası, suçun beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı gerçekleştirilmesinden dolayı 21 yıla yükseltildi. Bunun yanı sıra cinsel saldırı suçunun yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl, yine kendisini savunamayacak kişiye gerçekleştirilmesinden dolayı 2 yıl daha hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra cinsel amaçla bunun gerçekleştirildiğinden dolayı bir 2 yıl daha ceza verildi. Bu kapsamda sapık taksici toplam olarak 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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