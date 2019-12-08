O Şehirde Şaşırtan Olay! İneğe Trafik Cezası Kesildi... Polisler Affetmedi!

Kayseri Sarız ilçesinde, ineğini karayola çıkaran besi işleriyle uğraşan Duran Altunç'a trafik polisi tarafından tutanak tutuldu. Trafik Kanunu'nun hayvanlarla ilgili olan maddesi çerçevesinde toplam olarak 108 TL para cezası kesildi.

Şarlak Mahallesi üzerinde, geçimini besicilik yaparak sağlamakta olan Duran Altunç, yazılan ceza karşısında şok oldu. Ceza tutanağını incelemeye başlayan Altun., cezanın sebebine bakınca gördüklerine hiç inanamadı ve hemen fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınladı. Söz konusu tutanak kısa sürede binlerce beğeni, yorum e paylaşım aldı.

Tutanakta, karayolundan geçiş yapan ineğin küpe numarasının yer aldığı, ineğin bu yoldan geçmesi sebebiyle Trafik Kanunu 69/1 maddesi gereğince 108 TL para cezası uygulandığı yazıyordu.

Cezanın, hayvanın başı boş bir şekilde bırakılması ve bununla birlikte yola çıkması sebebiyle, oldukça haklı bir şekilde yazıldığı ortaya çıktı.

Olayı Anlattı

Yaşadığı olayı anlatan besici Altunç, böyle bir ceza yediğini ve bu cezanın "olmadık bir ceza" olduğunu söyledi. Yaşadığı olay sonucunda en sonun da oğluna "Bunun ehliyetini alalım" diyerek öneri verdiğini söyleyen Altunç, ehliyetini aldıklarında ceza yazmayacaklarını düşündüğünü söyleyerek yaşadığı trajikomik olayı komediye vurdu. Hiç böyle bir olay duymadığını, ceza gelince büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Altunç, inanılmayacak bir şey olduğunu, hayvana ceza yazıldığını ilk kez gördüğünü söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte telefonlarının susmadığını da anlatan Ardunç, arayan kişilerin de şaşkın olduğunu aktarıp, kimsenin böyle bir olayla karşılaşmadığını söylediklerini anlattı. Devletin kestiği parmağın acımayacağını da belirten Altunç, ceza neyse onu ödeyeceklerini, bu konuda yapacak bir şey olmadığını ifde etti. Birinin küpesinin tuttuğunu fakat, diğer hayvanın kendi hayvanlarına ait küpe olmadığını da sözlerine ekledi.

Kar yağmadan önce hayvanların rahatça otlandığını, kar yağdıktan sonra otlanamadıklarını ve ahırda kaldıklarını dile getiren Altunç, cezada yola çıktığının yazdığı fakat kendilerinin hayvanları hiç bir zaman başı boş bırakmadıklarını ve sürekli olarak yanında olduklarını ekledi.