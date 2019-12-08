Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 02:48 TSİ- Gündem G: Bugün 02:57 TSİ

O Şehirde Şaşırtan Olay! İneğe Trafik Cezası Kesildi... Polisler Affetmedi!

Kayseri Sarız ilçesinde duyanları oldukça şaşırtan bir olay meydana geldi. Bir inek başı boş bir şekilde yola çıkınca, trafik polisleri acımadı ve ceza yazdı. İneğe 108 TL para cezası uygulandı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Kayseri Sarız ilçesinde, ineğini karayola çıkaran besi işleriyle uğraşan Duran Altunç'a trafik polisi tarafından tutanak tutuldu. Trafik Kanunu'nun hayvanlarla ilgili olan maddesi çerçevesinde toplam olarak 108 TL para cezası kesildi.

Şarlak Mahallesi üzerinde, geçimini besicilik yaparak sağlamakta olan Duran Altunç, yazılan ceza karşısında şok oldu. Ceza tutanağını incelemeye başlayan Altun., cezanın sebebine bakınca gördüklerine hiç inanamadı ve hemen fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınladı. Söz konusu tutanak kısa sürede binlerce beğeni, yorum e paylaşım aldı.

Tutanakta, karayolundan geçiş yapan ineğin küpe numarasının yer aldığı, ineğin bu yoldan geçmesi sebebiyle Trafik Kanunu 69/1 maddesi gereğince 108 TL para cezası uygulandığı yazıyordu.

Cezanın, hayvanın başı boş bir şekilde bırakılması ve bununla birlikte yola çıkması sebebiyle, oldukça haklı bir şekilde yazıldığı ortaya çıktı.

Olayı Anlattı

Yaşadığı olayı anlatan besici Altunç, böyle bir ceza yediğini ve bu cezanın "olmadık bir ceza" olduğunu söyledi. Yaşadığı olay sonucunda en sonun da oğluna "Bunun ehliyetini alalım" diyerek öneri verdiğini söyleyen Altunç, ehliyetini aldıklarında ceza yazmayacaklarını düşündüğünü söyleyerek yaşadığı trajikomik olayı komediye vurdu. Hiç böyle bir olay duymadığını, ceza gelince büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Altunç, inanılmayacak bir şey olduğunu, hayvana ceza yazıldığını ilk kez gördüğünü söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte telefonlarının susmadığını da anlatan Ardunç, arayan kişilerin de şaşkın olduğunu aktarıp, kimsenin böyle bir olayla karşılaşmadığını söylediklerini anlattı. Devletin kestiği parmağın acımayacağını da belirten Altunç, ceza neyse onu ödeyeceklerini, bu konuda yapacak bir şey olmadığını ifde etti. Birinin küpesinin tuttuğunu fakat, diğer hayvanın kendi hayvanlarına ait küpe olmadığını da sözlerine ekledi.

Kar yağmadan önce hayvanların rahatça otlandığını, kar yağdıktan sonra otlanamadıklarını ve ahırda kaldıklarını dile getiren Altunç, cezada yola çıktığının yazdığı fakat kendilerinin hayvanları hiç bir zaman başı boş bırakmadıklarını ve sürekli olarak yanında olduklarını ekledi.

Bugün 02:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Henüz 9 Yaşında... Antalya'da Yaşanan Olay Yürek Dağladı! mask
Henüz 9 Yaşında... Antalya'da Yaşanan Olay Yürek Dağladı!
Aleyna Tilki Yeni Şarkısıyla Büyük Beğeni Topladı: "Ben Giderim" mask
Aleyna Tilki Yeni Şarkısıyla Büyük Beğeni Topladı: "Ben Giderim"
Flaş Haber! WhatsApp ve Instagram Yasaklanabilir... mask
Flaş Haber! WhatsApp ve Instagram Yasaklanabilir...
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay: Eşinin 40 Yıllık Arkadaşıyla... mask
Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Olay: Eşinin 40 Yıllık Arkadaşıyla...
Esra Erol'daki Ahlaksız Kadın: Çocuğun Babası O İsimde Değilmiş! 3 DNA Testi... mask
Esra Erol'daki Ahlaksız Kadın: Çocuğun Babası O İsimde Değilmiş! 3 DNA Testi...
Mehmet Ali Erbil Son Görüntüsüyle Hayranlarını Korkuttu: Git Gide Çöküyor... mask
Mehmet Ali Erbil Son Görüntüsüyle Hayranlarını Korkuttu: Git Gide Çöküyor...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı! mask
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Yılın En İyi Havalimanı: İSG mask
Yılın En İyi Havalimanı: İSG
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı mask
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı
Eğitimin duayen ismi Nesibe Aydın’a büyük ödül mask
Eğitimin duayen ismi Nesibe Aydın’a büyük ödül
Bin kişilik kar timi ile Mamak kışa hazır mask
Bin kişilik kar timi ile Mamak kışa hazır

GALERİ

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı mask
Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı
Maçın ardından Mustafa Kaplan ve Ersan Parlatan Açıklamaları mask
Maçın ardından Mustafa Kaplan ve Ersan Parlatan Açıklamaları
Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı mask
Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı mask
Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı mask
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat mask
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL