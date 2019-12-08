Mehmet Ali Erbil Son Görüntüsüyle Hayranlarını Korkuttu: Git Gide Çöküyor...

Uzun yıllardan beri mücadele içerisinde olduğu kaçış sendromu hastalığı nüksedince tekrardan hastaneye kaldırılan ve aylar boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir hafta önce tekrardan hastaneye kaldırıldı. Erbil'in hastaneye kaldırıldığı günden beri ilk kez fotoğrafı çıktı. Hayranları, fotoğrafı görünce büyük korku yaşadılar.

Son Görüntüsü Korkuttu

Yakın zaman önce Hababam Sınıfı filmi için tekrar sete girmenin oldukça büyük heyecanıyla yaşayan ve mutluluğu gözlerinden anlaşılan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda yeniden rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Erbil, bir süre yoğun bakımda kaldı. Ardından ise kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in açıklamasıyla birlikte normal odaya geçtiği bilgisine ulaşıldı. Burada hem fiziki hem de rehabilitasyon tedavisi alan Mehmet Ali Erbil'in menajeri olan ve aynı zamanda yakın arkadaşı olmasıyla bilinen Stelyo Pipis, Erbil'e ait son görüntüleri paylaştı.

Tekerlekli sandalyede, kameralara gülerek poz veren ünlü Şovmen Erbil'in vücudundaki aparat büyük korku yarattı. Aynı zamanda Erbil'in yüzünün çökmesi ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Aylık 150.000 TL Hastane Masrafı

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından birinin sunucusu olan Seray Sever, dün yapmış oldukları yayında Mehmet Ali Erbil'i konu alarak bir takım açıklamalar altına imza atmıştı. Geçen hafta kendisini ziyaret etmeye gittiğini, 2-3 gün boyunca hiç yemek yiyemediğini öğrendini; kendisinin gittiğinde ise oldukça iştahlı bir şekilde yemek yediğini gördüğünü, Erbil'in "şimdi döner gelecek" dediğini ve toparlamış olduğunu farkettiğini anlatmıştı.

Bu esnada sigortasının da işlemediğini öğrendiğini izleyenleriyle paylaşan ünlü sunucu Sever, Erbil'in sigortasının bir önceki hastalığı için geçerli olduğunu ve şuanda aylık 100 ila 150.000 TL arası hastane masrafı ödediğini iddia etti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in uzun süredir hastanede kalması, sevenlerini bir hayli üzdü. Hastaneden kısa süre önce çıkarak sevindiren fakat tekrardan rahatsızlanıp kaldırılarak büyük korku yaşatan Erbil'in durumunun ne olacağıyla ilgili ne doktorlar, ne kendi ne de aile bireyleri bir açıklama yapmıyor.