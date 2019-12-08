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Esra Erol'daki Ahlaksız Kadın: Çocuğun Babası O İsimde Değilmiş! 3 DNA Testi...

İki evladının da, 6 yıllık eşinden olmadığı; babalarının farklı olduğu ortaya çıkan Melahat isimli ahlaksız kadın, ilk çocuğunu Celal isimli bir şahıstan, diğer çocuğunu ise Mehmet Muhammet Güneş isimli diğer şahıstan yaptığını söylemişti. Esra Erol'da programında yankılanan söz konusu olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bundan yaklaşık bir ay önce, ATV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Esra Erol'da isimli programa katılım gerçekleştiren Melahat isimli bir kadın; programa çıkar çıkmaz eşinin banyo yapmadığını söyledi bundan dolayı boşanmak istediğini ifade etti. Ardından olaylar hiç de istediği gibi gitmeyen Melahat'ın eşini birçok kez aldattığı ortaya çıkmıştı.

İki çocuğunun da 6 yıllık eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat isimli ahlaksız kadın, ilk çocuğunun babasının "Celal" diye birinden, diğer çocuğunun ise "Mehmet Muhammet" isimli birinden olduğunu anlatarak herkesi şok etmişti. Fakat şok eden olay bunlarla sınırlı kalmadı. Dün canlı yayında açıklanan sonuçlara göre çocukların babası, Melahat'ın verdiği bu 2 isim de değil..

Babası  O Değilmiş

Melahat, ilk çocuğunu Celal isimli birinden, diğer çocuğunu ise Mehmet Muhammet Güneş isimli birinden yaptığını anlatmıştı. Esra Erol!da programına bağlanan ve söz konusu kişinin kendisi olduğu ve çocuktan hiçbir şekilde haberi olmadığını anlatan Mehmet Muhammet Güneş, eğer çocuk kendininse her türlü bakımını yapacağını ve sahipleneceğini anlatmıştı.

Babasının o olup olmadığının tespiti için DNA testi gerçekleştirildi. Yapılan DNA testi sonucunda çocuğun babasının Mehmet Muhammet Güneş olmadığı ortaya çıktı.

Diğer Çocuğu da İsim Verdiği Kişiden Değil

Bunun sonrasında ise Melahat'in ilk çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Celal isimli şahısla çocuk arasında DNA testi yapıldı. Dün ekranlara gelen programda Melahat'in yaklaşık olarak 1.5 yıl boyunca birliktelik geçirdiği Celal'in DNA testi sonucu açıklandı. Açıklanan sonuca göre ilk çocuğun babasının Celal isimli şahıs olmadığı da öğrenilmiş oldu.

Eşi Tek Celsede Boşandı

Melahat ile 6 yıl boyunca evli olarak kalan Ramazan B., başına gelen ihanetleri öğrenince çocukları için DNA testi istemiş ve çocuklardan 2 tanesinin de kendisine ait olmadığını öğrenmişti. Bu gerçeklerle birlikte stüdyoda adeta yıkılan Ramazan B., Mellahat isimli ahlaksız kadınla tek celsede boşandı.

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