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Flaş Haber! WhatsApp ve Instagram Yasaklanabilir...

BlackBerry'nin patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla Almanya'da Facebook, Instagram ve WhatsApp'a karşı açtığı dava, mahkeme tarafından karara bağlandı. Mahkemenin verdiği karar sosyal medya uygulamalarının aleyhine, BlackBerry'nin ise lehine oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Facebook, Whatsapp ve Instagram, Dünya'nın en fazla kullanılan ilk 3 sosyal medya uygulamaları olarak dikkat çekiyor. Dünya'nın en önde gelen söz konusu sosyal medya uygulamaları, oldukça büyük emek, Ar - Ge çalışmaları ve doğru atılan adımlar sonucu bu duruma gelmiş durumda. Fakat bu uygulamalar her zaman başarılı haberlerle değil, bazen de haklarında açılan davalarla birlikte gündeme geliyor. Bu haber de, haklarında açılan davalarla ilgili.

Davacı: Blackberry

BlackBerry isimli dev şirket, geçtiğimiz aylarda Facebook'a, ve Facebook çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram'a, Almanya üzerinde bir dava açmıştı. Davanın ana sebebi ise, BlackBerry'nin; Dünya'nın en fazla kullanım oranına sahip olan bu 3 sosyal medya uygulamasının tamamen kendisine ait pantlleri ihlal etmesiydi.

İddia dün mahkemede görüşüldü. Bu kapsamda mahkemenin ilk duruşması yapılmış oldu. İlk duruşmada Alman mahkemesi, BlackBerry'nin haklı olduğuna kanaat verdi. Bu kapsamda, daha önce 9 farklı dava açan ve 9 davanın 9'unda da kendi lehine sonuç almayı başaran BlackBerry, bu konuda açtığı 10. davadan da kendi lehine sonuç aldı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook Yasaklanacak mı?

Yapılan yargılama sonucunda sosyal medya devi olan Facebook'un ve çatısı altında bulunan WhatsApp ile Instagram'ın aleyhine karar çıkması, bu uygulamalrın yasaklanmasına sebebiyet verir mi? Sorusunu doğurdu.

Bundan önce 9 farklı mahkemeden BlackBerry lehine karar çıksa da, hizmet durdurmakla ilgili bir karar çıkmadı. Fakat Facebook'un BlackBerry ile karşılıklı anlaşmaya varması, ya da bünyesinde bulundurduğu uygulamaların tamamını patent ihlali yapmadan tekrardan tasarlaması gerekiyor.

Şirketten paylaşılan ilk bilgilendirmeler de, davanın yaşandığı Almanya'da Facebook'un ürünlerinde değişikliğe giderek, Almanya pazarına özel birkaç uyarlama yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda sosyal uygulamaların yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

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