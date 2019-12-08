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Henüz 9 Yaşında... Antalya'da Yaşanan Olay Yürek Dağladı!

Antalya Aksu ilçesinde yürek dağlayan bir olay yaşandı. Hem bedensel, hem de zihinsel engelli olan henüz 9 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya isimli küçük çocuk, ailesiyle birlikte ikamet ettiği tek katlı gecekonduda meydana gelen yangın sonucunda ortaya çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek feci şekilde can verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi üzerinde yer alan Sahil Caddesi'nde bir tek katl ıgecekonduda, dün saatler 15.00'i gösterdiği esnada henüz tespit edilemeyen bir sebep sonucunda yangın meydana geldi. Yangını fark eden komşular hemen ilgili ekiplere ihbarda bulundular.

Yapılan acil ihbarla birlikte hemen olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları doğrultusunda yangını söndürme amacıyla su ve kum atıp yangın tüpü kullanan vatandaşlar, bu esnada evde tek başına olan hem bedensel hem de zihinsel özrü bulunan henüz 9 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya'yı evden dışarı çıkardılar.

Acı Şekilde Hayatını Kaybetti

Çıkan yangın sonucunda sol bacağı feci şekilde yanan ve yangın sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen İbrahim Paşa Kaya, acil bir şekilde götürüldüğü Aksu Semt Polikliniği'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

9 yaşındaki engelli çocuğun cansız bedeni, otopsi çalışması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morrgu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda defin işlenmleri için aileye teslimi gerçekleştirilecek.

Yangından haberi alan ve koşarak eve gelen küçük çocuğun anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda söndürdüğü yangının hangi sebeple çıktığı ve nereden başladığı bilgisine ulaşılamadı. İtfaiye ekipleri, yangını neden ortaya çıktığıtla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Kayseri'de 2 Küçük Kardeş Can Verdi

Kayseri, Yahyalıu ilçesinde bir evde elektrikli soba devrildi. Sobannın devrilmesiyle birlikte yangın meydana gelen evde biri 3, diğeri 2 yaşında iki çocuk da feci şekilde can vererek yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre anne 22 yaşındaki Kader Açıkgöz, market alışverişi için evden çıktı. Bu esnada biri 3, diğeri 2 yaşında olan kızlarını evde tek bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde olmadığı esnada elektrikli sobanın devrilmesiyle birlikte oturma odasında yangın çıktığı, eve döndüğünde yükselen dumanları farkeden anne hemen durumu yetkili birimlere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 çocun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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