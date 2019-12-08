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Kırmızı Kış Festivali Fatih Erkoç'un Muhteşem Konseriyle Kapılarını Açtı

İlk kez düzenlenen “Kırmızı Kış Festivali” ile Ankara, dünya başkentleri ile yarışacak…
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KIRMIZI KIŞ FESTİVALİ FATİH ERKOÇ’UN MUHTEŞEM KONSERİYLE KAPILARINI AÇTI

İlk kez düzenlenen “Kırmızı Kış Festivali” ile Ankara, dünya başkentleri ile yarışacak…

9 Şubat’a kadar sürecek ve başkentlilere unutulmaz kış eğlenceleri yaşatacak“Kırmızı Kış Festivali”, Fatih Erkoç’un sahne aldığı özel davet sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Ankara’nın ilk ve en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, yine bir ilke imza atarak başkentlileri “Kırmızı Kış” ile tanıştırıyor. Fatih Erkoç’un sahne aldığı görkemli bir davetle kapılarını açan festivalin açılışı adına yakışır şekilde renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük bir kortej ekibinin gösterisiyle karşılanan davetliler açık havada kurulan buz pateninin ve dev kızak rampasının heyecanını yaşadılar. Yine alanda yer alan birbirinden eğlenceli lunapark oyuncakları büyük küçük herkese keyifli anlar yaşattı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Ümit Yalaza’nın keyifli sunumu eşliğinde başlayan gecede, profesyonel dansçılar tarafından gerçekleştirilen dans ve ışık gösterileri izleyenleri büyüledi. Dans gösterisinin ardından sahneye çıkan DJ Aksak sergilediği performansla davetlilere eğlence ve müzik ziyafeti yaşattı.

Fatih Erkoç şarkılarını kırmızı kar eşliğinde söyledi

Soğuk kış günlerini Kırmızı Kış ile ısıtacak Festivalin açılışı, Türkiye’nin en sevilen usta sanatçılarından Fatih Erkoç’un muhteşem performansıyla gerçekleşti. Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta izleyenleri büyüleyen Erkoç, en sevilen şarkılarını yağdırılan kırmızı kar altında Başkentliler ile beraber söyledi.

7’den 70’e herkes için eğlence ANKAmall’da

6 Aralık itibariyle Başkentlileri ağırlamaya başlayan Kırmızı Kış Festivali 7’den 70’e herkese kışın en kırmızı, en eğlenceli halini sunuyor. ANKAmall açık alanda kurulan alanda yer alan kızak rampası ve buz pateninin yanı sıra birbirinden keyifli lunapark oyuncaklarının da bulunduğu festivalde ziyaretçiler kışın keyfini doyasıya yaşayacak. Çeşitli lunapark aktivitelerinin yanı sıra paten şovlarının, DJ performanslarının, ışık ve dans gösterilerinin ve çocuklara özel çeşitli faaliyetlerin devam edeceği Kırmızı Kış Festivali Ankara’nın en keyifli festivallerinden biri olacak. Köfteden hamburgere, sucuk ekmekten kestaneye kadar her çeşit sokak lezzetinin yanı sıra çeşitli hediyelik eşyaların da satılacağı mini ahşap evler ziyaretçilere unutulmaz bir festival havası yaşatacak.

Festival, 9 Şubat tarihine kadar birbirinden eğlenceli aktiviteler ile devam edecek

Ziyaretçilere unutulmaz bir kış vadeden Kırmızı Kış Festivali, 9 Şubat tarihine kadar haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Keyifli aktiviteler ve ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek olan festival bu kış Ankaralıların eğlence ve buluşma noktası olacak.

Bugün 10:56 TSİ Ankara- Belediye

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