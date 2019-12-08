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Hamile Kadının Kurduğu Tuzak Akıllara Durgunluk Verdi: Cinsel İlişki Vaadiyle...

İngiltere'de ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen Hollie Cheeseman isimli bir kadının kurduğu tuzak akıllara durgunluk verdi. Cinsel ilişki vaadinde bulunan hamile kadın, erkeklerin paralarını son kuruşuna kadar çaldı ve sonrasında hepsini çıplak bir şekilde bir odaya kilitledi.

Enver Yılmaz
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İngiltere'de yer alan Kent şehrinde ikamet eden, 32 yaşında olan ve hamile olduğu bilgisine ulaşılan Hollie Cheeseman isimli bir kadın, kurduğu tuzakla akıllara durgunluk verdi. Cinsel ilişki vaadinde bulunan kadın, erkeklerin tamamen soyunmasını istedi, ardından ise üzerinde değerli eşya ve para bulunan kurbanlarını soydu. Sonrasında ise onları bir odaya kilitleyip kayıplara karıştı.

Akıllara durgunluk veren söz konusu tuzağı 41 yaşında olan erkek arkadaşıyla birlikte planlayan ve yaptığı plan sonucunda yüzbinlerce sterlin çalan kadın, savunmasız olan erkeklerin hem maddi tüm eşyalarını çalıp, hem de bir odaya kilitledikten sonra, en yakın bankamatiğe giderek hesaplarını son kuruşuna kadar boşaltıp kayıplara karışıyordu.

Hamile kadın ve 41 yaşında olduğu öğrenilen sevgilisi, kimi zaman kurbanlarının evine gidip; otomobil başta olmak üzere, televizyon, bilgisayar, tablet ve oyun konsolu gibi maddi en ufak değeri olan her türlü eşyayı gasp ediyorlardı.

Hamile kadın ve sevgilisi kendilerine belirledikleri son kurbanlarında yakayı polise kaptırdılar. Dolandırıcı çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili dava ise birkaç gün önce görüldü.

Hollie Cheeseman isimli hamile dolandırıcı kadının avukatı, müvekkilinin hamile olduğunu söyledi ve bebeğine herhangi bir zarar gelmeden sağlıklı bir şekilde büyütebilmesi için verilecek cezanın alt sınırdan olması gerektiğini ifade etti. Fakat yargıç, avukatın bu talebine kulak asmadı, Cheeseman'ın kurban belirlediği erkeklere acımayarak onlarla empati kurmadığını anlattı.

Yargıç, bunun yanı sıra çiftin soyundurdukları ve bir odaya kilitledikleri erkekleri, cinsel organlarını kesmek gibi ağır işkencelere maruz kalacaklarını söyleyerek tehdit edip korkuttuklarını da sözlerine ekledi.

Çok sayıda mağduun şikayetçi olduğu kadın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu kadının hamilelik süreci ve sonrasıyla ilgili ek bir karar alınmadı. Bebeğini cezaevinde doğuracak. Bebeğin, cezaevi şartlarında yaşama tutunamayacağı sebebiyle de, anneden alınacağı belirtildi.

İşte o kadın...

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