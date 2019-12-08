Evine Döşediği 2.000 TL'lik Tesisat Sayesinde Tam 12 Yıldır Tüm Evi Isıtıyor!

Bursa İnegöl ilçesinde, 62 yaşında olan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu, evine döşediği tesisat sayesinde tüm ev içerisinde dolaştırarak tam 12 yıldır, 90 metrekare büyüklüğündeki evinin tamamını ısıtabiliyor.

Mucit öğretmen, daha önce de hayvan gübresi kullanarak biyogaz elde edip, bu biyogazla ocağı yakıp yemek pişirmesiyle basına yansımıştı.

Bundan 15 yıl önce, 28 yıldır yaptığı öğretmenlik görevinden emekli olan Mehmet Alı, soba kulanarak yalnızca bir odasını ısındırabildiğini, evin tamamını ısıtamaması sebebiyle diğer odaların soğuk kaldığını; ve neler yapabileceğini düşünerek işe koyulduğunu, ardından ise çözüme ulaşmayı başardığını anlattı.

20 Litrelik Su Deposu

İlk olarak bir adet kovalı soba satın aldığını, kovayı çıkartıp; bunun yerine 20 litrelik su deposu monte ettiğini belirten mucit öğretmen, o anları anlattı...

12 yıl önce evin içerisine söz konusu tesisatı döşemeye başladığını, evinde toplam olarak 3 oda ve 1 salon bulunduğunu, tüm odalara petek de yerleştirdiğini; sistemi kurup boruları döşediğini aktardı. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtarı yerleştirdiğini de açıklayan emekli öğretmen, sobayı yaktığını; ısınan suyun sistem de dolaşmasıyla birlikte tüm evin ısındığını gördüğünü söyledi.

2 yıl sonra sobayı değiştirdiğini ve sistemi maşinga adı verilen sobaya bağladığını; maşinga sobayı birkaç düzenleme yaparak odun ve kömür kullanarak çalışan bir kombi gibi kullanmaya başladığını aktardı.

Bu sistem sayesinde evin her noktasının 25 dereceye kadar ısındığını anlatan mucit öğretmen, maliyetinin 2.000 TL'yi geçmediği söz konusu sistemi yalnızca kapalı devre ısıtma olarak kullandığını; sıcak su için güneş enerjisi ve termosifon kullandığını sözlerine ekledi.

İlk İcadı Bu Değil

62 yaşında olan mucit öğretmen Mehmet Atlı'nın ilk icadı bu değil. Atlı, daha önce de hayvan gübresinden biyogaz elde edip ocak çalıştırmayı başardı.