Eşine Namaz Kılmadı Diye İşkence Yapan Cani Kocanın Yaptıkları Hayrete Düşürdü!

Kocaeli Gölcük ilçesinde, 5 aylık hamile olan Hacer Atik, bundan 11 önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek cezaevinin kapısında karşıladığı dini nikahlı olan eşi Muhsin Culfacı tarafından korkunç şekilde dövüldü. Atik'in elinde sigara söndüren cani kocanın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sabah Namazı Kılmıyor Diye İşkence Gördü

Gölcük'te ikamet eden ve 5 aydır hamile olan Hacer Atik, bundan 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşini, giydiği gelinlikle birlikte cezaevinin kapısında karşıladı. Birkaç gün önce söz konusu şahıs, kadının iddialarına göre; 5 aylık hamile eşinin sabah namazı kılmasını söyledi.

Atik sabah namazı kılmayacağını bildirince, kocası deliye döndü. Evde bulunan elektrikli sobayı Atik'in üzerine fırlatan cani koca, ardından bununla yetinmeyerek kadını öldüresiye dövdü. Sonrasında ise sağ elinde ve alnında sigara söndürdü. Cani kocanın elinden kurtulamayan ve uzun süre yalvardığını anlatan kadın, kurtulur kurtulmaz hastaneye gidip darp raporu aldığını söyledi. Kadın, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kadına sabah namazı kılmaması sebebiyle işkence yapan Muhsin Culfacı isimli cani kocayı bulmak için çalışmalarına başlarken, Atik ise barınma evinde koruma altına alındı.

"Yakmaya Çalıştı"

Güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan ve bunun yanı sıra taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, yaşadığı korku dolu anları birer birer anlattı. Gece saat 00.30'u gösterdiğinde işten geldiğini söyleyen Atik, çok yorgun olduğunu belirtti. Eşinin eve geldiğinde tiner içtiğini ve yatakta yattığını; acı çekiyor gibi göründüğünü ifade eden Atik, fakat kendisinin buna inanmadığını aktardı.

Eşinin "bana süt ver" diyerek yalvardığını anlatan Atik, süt içirdiğini söyledi. Biraz zaman geçtikten sonra kendine geldiğini ve tehdit etmeye başladığını da sözlerine ekleyen talihsiz kadın; kocasının "sana azap çektireceğim. sana cehennem azabını yaşattıracağım" tarzında tehditleri karşısında oldukça korktuğunu söyledi. Bunları söyleyip, eşinin odanın ışığını söndürdüğünü; sonrasında ise ilk olarak elektrikli sobayı üzerine fırlattığını, dışında "serum" yazan bir şişeyi eline alarak "şimdi bu kimyasalı üzerine döküp sana azap çektireceğim" diyerek üzerine döktüğünü, ardından elindeki çakmağı yapıp "şimdi senin yakacağım" dediğini "cehennem ateşinde yanacaksın" dediğini belirtti.