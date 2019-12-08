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Bu Muzun Değeri Tam 700.000 TL: İşte Böyle Yedi...

Performans sanatçısı olan David Datuna, Dünya çapında büyük gündem oluşturan ve değeri 700.000 TL (120.000 $) olan "duvara bantlanmış muz" eserini kameralar karşısında birkaç ısırıkta yiyerek bitirdi. Datuna, bu anların videosunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve videonun açıklama kısmına eserin çok lezzetli olduğunu anlattığı bir mesaj yazdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ABD'nin Miami şehrinde, Dünyaca ünlü üne sahip sanatçı Maurizio Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" isimli eseri yaklaşık olarak 700.000 TL (125.000 $) karşılığında alıcı buldu. Başka bir sanatçı olan David Datuna ise, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu kameralar karşısında birkaç ısırıkta yedi ve bu anların videosunu Instagram hesabıdan takipçileriyle paylaştı. Yaptığı bu hareket karşısında kendi misini "Aç sanatçı" olarak koydu.

Sanatçının yalnızca 3 tane ürettiği, "Komedyen" ismini verdiği eserin 2 farklı versiyonu toplam 250.000 $, yani 1.400.000 TL'ye satılırken, 3. kopyası için belirlenen fiyat yaklaşık olarak 866.000 TL yani 150.000 Dolar olmuştu. Adının ne olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan eserin alıcılarının, eserle beraber kendilerine gönderilen orijinallik sertifikasında, esere konu olarak muzu gerekli görürlerse, değiştirebilecekleri maddesi yer alıyordu.

"Eser Çok Lezzetli"

Duvara bantlanmış muz eseri, serginin en çok ilgi gören eserlerinden birisi oldu. Aynı sergide, kendine ait eserleri de sergileyen performans sanatçısı David Datuna, dün akşam esere yaklaştı ve asılı duran muzu duvardan alarak yedi. Bu anları ise videoya kaydetti.

Sanatçı yaptığı bu eylemi kendi ismini Aç Sanatçı yaparak sosyal medya hesabı üzerinden tüm takipçileriyle paylaştı. Eser sahibi olan Maurizio Cattelan'ın, eserlerini çok sevdiğini ve yediği bu eseri ise oldukça lezzetli bulduğunu belirtti.

700.000 TL'ye Satılmıştı

İsminin "komedyen" olduğu söz konusu eser, daha önce 700.000 TL'ye alıcı bulmuş, sergilenmekte olduğu sanat galerisinin sahibi olan Perrotin tarafından, eserin Dünya ticaretinin bir sembolu ve klasik bir mizah ögesi olduğu duyrulmuştu.

Eserin sahibi Cattelan, söz konusu proje fikrini bundan 1 yıl önce sundu. Gezdiği ülkelerde ilham vermesi açısından otel odasına bir adet muz astığı bilinen garip sanatçının, muz şeklinde bir heykel yapmak için çalışmalarına devam ettiği, bunu ilk olarak çam sakızı reçinesi ve sonra bronzla yapmaya çalıştığı fakat tam olarakk istediği sonucu alamadığı ifade edildi.

Galerinin yetkili isimleri, Cattelan tarafından ismine "Komedyen" sözcüğü verilen çalışmada, gerçek bir muz kullanma kararı aldığını ifade etti.

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