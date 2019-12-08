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Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!

Dönerde birçok hilenin bulunduğunu aktaran İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, başından beri tavuk dönere karşı olduğunu ve bu gıdayı satan yerlerin önünden geçerken dahi midesinin bulandığını anlattı. Tavuğun, gerçek tavuk olmadığını söyledi. Bilinen bir yerden pahalı olsa dahi istenildiği kadar yenilebileceğini, fakat ucuz satılan yerleden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Prof. Dr. Canan Karatay, gıdalar konusundaki uyarılarına devam ediyor. Bu kez de dönerle ilgili olan iddiaları değerlendiren Karatay, ucuz etin yahnisi olmayacağına dair söylenen atasözünü hatırlatarak, bu sebepten dolayı eğer ucuz olan bir şey varsa, onun içinde kesinlikle katkı maddesi bulunacağını, dönerde ve özellikle hazır köftelerde soya ve katkı yağların kullanıldığını, bunların ise insan sağlığına ciddi zararları olduğunu aktardı.

Türk yemek kültürünün en önemli kalemleri arasında yer alan et döner; kimi yerlerde 100 gramı 8 - 10 TL arasında satılmakta. Prof. Dr. Karatay, ucuz fiyatlar karşılığında satışı gerçekleştirilen et dönerlerde yağ hilesi olduğunu aktardı.

"Tehlikeli Değil"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dönerde birçok hilenin bulunduğunun altını çizerek Anadolu'da oldukça sık söylenilen "ucuz etin yahnisi olmaz" lafına değindi.Bu lafa bakıldığında bir şey ucuzsa onun içerisinde mutlaka katkı maddesinin olacağının altını çizen Karatay, dönerde ve özellikle hazır köftelerde soya ile katı yağların oldukça fazla kullanıldığının altını çizdi.

Hayvansal yağlarda herhangi bir tehlike olmadığını ifade eden Karatay, çünkü hayvansal yağların katı yağlar olmadığını, insan vücudunda ve yine hayvan vücudunda hiçbir şekilde katı yağ bulunmadığını vurguladı.

Ucuza döner satışı yapan işletmelerin asla hayvansal yağ kullandıklarını sanmadığını, çünkü hayvansal yağların maliyetinin fazla olduğunu, fakat ucuz diye bunların kullanılmasının da oldukça yanlış olduğunu aktardı. Tavuk dönere de en başından beri karşı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, tavuk döner satışı yapan büfelerin önünden geçtiği esnada dahi aşırı şekilde midesinin bulandığını söyledi. Tavuğun zaten tavuk olmadığını, bilinen bir yerden pahalı da olsa istenildiği kadar döner yenilebileceğini sözlerine ekledi.

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